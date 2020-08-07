На борьбу с COVID-19 выделены дополнительные деньги

Масочный режим продолжает действовать в Приморье. Фото vlc.ru

Эпидемическая ситуация стала причиной очередной корректировки бюджета Приморского края: уменьшаются налоговые поступления в бюджет, увеличиваются расходы на борьбу с инфекцией и меры поддержки, оказываемые бизнесу и гражданам. Увеличен объем резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на мероприятия, связанные с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

- По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются примерно в 6,2 миллиарда рублей по консолидированному бюджету. Из них около одного миллиарда рублей теряют органы местного самоуправления. Более пяти миллиардов - реальные потери краевого бюджета, - отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Наибольшее финансирование направлено на увеличение объемов дотации муниципалитетам. Министерство здравоохранения Приморья дополнительно получит 641 миллион рублей, министерство транспорта - 741 миллион рублей. Министерству сельского хозяйства направят еще 860 миллионов рублей на субсидирование сельхозпроизводителей и агропромышленного комплекса.

Одна из крупных статей расходов - меры соцподдержки населения, ощутившего на себе последствия эпидемии. Министерству труда и социальной политики Приморского края дополнительно направят 872 миллиона рублей.