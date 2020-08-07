Благодаря «единой субсидии» в Комсомольске-на-Амуре благоустроят 50 дворов

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края до конца 2020 года завершится благоустройство 50 дворовых территорий. Это стало возможно благодаря выделенным региону средствам в рамках «единой субсидии», деньги были переданы Хабаровскому краю в рамках программы развития центров экономического роста на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«50 дворов отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре. На эти цели в рамках «единой субсидии» городу направили более 125 млн рублей. Доля софинансирования местного бюджета составляет 1%. Сейчас активные работы ведутся на 37 объектах, здесь приводят в порядок асфальтовое покрытие проезжих частей дворовых территорий и междворовых проездов. Завершен ремонт в четырех дворах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что частично, это средства неиспользованные на объектах долгосрочного плана развития города. Перераспределение денег было одобрено на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Решение было согласовано и одобрено полномочным представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

По плану, работы по благоустройству дворовых территорий должна завершиться в ноябре текущего года.

Ранее на этой неделе врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал в ближайшие четыре года благоустроить все дворы в Комсомольске-на-Амуре. Работы запланированы в рамках федеральной программы «Комфортная среда». При этом Дегтярев попросил мэрию учитывать мнение местных жителей при благоустройстве ключевых объектов.

Напомним, в 2015 году на территории Комсомольска-на-Амуре образована территория опережающего развития «Комсомольск». За пять лет в новые предприятия инвесторы вложили уже 2,2 миллиарда рублей.