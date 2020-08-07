Коронавирус в Приморье, последние новости на 8 августа 2020: уже 90 погибших и угроза второй волны

Ситуация с коронавирусом в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 8 августа 2020 года. За последние сутки в Приморье зафиксировано 96 новых заболевших коронавирусом, с нарастающим итогом - 7 510. Победили болезнь 5 888 человек, из них 79 – за прошедший день. Умерли 90 человек, двое скончавшихся за сутки – это мужчина 53 лет и 83-летняя женщина.

Существенного снижения заболевших коронавирусом в Приморье пока не наблюдается.

Инфографика Яндекс. Коронавирус: статистика

Как подчеркнул Олег Кожемяко, соблюдение каждым человеком в отдельности и предприятиями всех форм собственности санитарных мер – главное условие «перелома» ситуации с COVID-19. При этом огромная роль за контролем эпидситуации лежит на административных комиссиях.

«Мы запускаем экономику, открываем торговые точки, предприятия, но контроль за их работой усиливается. Нельзя допускать новых вспышек заболевания, поэтому нагрузка на административные комиссии возрастает», – обозначил губернатор.

По словам Олега Кожемяко, опыт, полученный административными комиссиями в условиях борьбы с коронавирусом, будет перенесен и на другие сферы, попадающие в зону ответственности этих органов – благоустройство, санитарное состояние придомовых территорий, торговля.

На сегодняшний день в Приморье действует режим повышенной готовности, который предполагает:

- обязательное ношение медицинских масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции,

- дезинфекция подъездов и общественных мест,

- режим самоизоляции для людей старшего возраста,

- до сих пор запрещены массовые мероприятия, концерты, ночные клубы, сауны, бассейны.

Но разрешили открыться всем магазинам.

Пока специалисты сдержанно говорят о возможности второй волны заболевания и новых карантинных мер. Однако предупреждают, что осенью и зимой традиционно добавится волна заболевания гриппом и ОРВИ, что усугубит эпидемиологическую ситуацию.

Прививочная кампания от гриппа стартует в Приморье 1 сентября.