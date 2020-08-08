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Привязали веревкой, душили и смеялись: на Курилах толпа мигрантов издевалась над маленьким медвежонком

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело
Кристина ГринКристинаГрин
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Издевательства над медвежонком попали на видео.

Издевательства над медвежонком попали на видео.

Фото: принтскрин видео.

Кадры, доказывающие, что самое жестокое существо в мире – это человек, были сняты на Курилах. Одна из местных жительниц проезжала мимо стройки, которая развернулась недалеко от подножия вулкана Баранского. Там она увидела толпу мигрантов у одноэтажного здания. Лишь спустя некоторое время можно разглядеть на видео, что рабочие собрались вокруг маленького медвежонка. Как сообщают очевидцы, мужчины связали малыша веревкой и душили. Другие рабочие, которые наблюдали за издевательствами, смеялись и снимали происходящее на камеры мобильных.

Разумеется, видео, которое тут же разлетелось в сети, дошло и до полиции. Сотрудники ведомства уже начали проводить проверку по факту случившегося.

- Сообщение к нам поступило 6 августа в 9 вечера, на следующий день на место выехала оперативная группа для проведения необходимых мероприятий, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Татьяна Шатурская, руководитель пресс-службы УМВД России по Сахалинской области. – Лица, который попали на видео, в ходе проверки установлены. К счастью, медвежонок жив и здоров. Его отпустили на волю, и, как известно, он серьезно не пострадал.

Вместе с тем проверка еще не окончена. По ее результатам станет ясно, есть ли основание для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение к животным.

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чп