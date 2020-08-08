Коронавирус в Приморье, последние новости на 9 августа 2020: вирус продолжает «играть мускулами»

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 9 августа 2020 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 9 августа 2020 года. Всего с начала эпидемии вирусом заразились 7607 человек. Лишь за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 97 жителей региона. За 24 часа вылечились от болезни 50 человек. С начала пандемии победить вирус удалось 5938 пациентам. Всего в Приморье зарегистрировано 90 случаев заражения с летальным исходом. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, за день в крае никто не умер от коронавируса.

Инфографика.

- Врачи предупреждают, что уровень заболеваемости по-прежнему высокий, - отмечают в оперативном штабе.

Вместе с тем, власти снова обратились к горожанам. Они напоминают, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и мытье рук – необходимо, ведь от этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14