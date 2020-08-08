Снова дожди. Синоптики рассказали, какой сюрприз преподнесет погода в Приморье

Синоптики прогнозируют в крае дожди Фото: Милана СОКОЛ

В начале новой рабочей недели погода в Приморском крае вновь будет неустойчивая. Из-за поля пониженного атмосферного давления на большей территории ожидается туман, морось и дожди. По предварительному прогнозу специалистов портала «Примпогода», проясниться лишь к среде.

В понедельник несмотря не серую и хмурую погоду, температурный фон немного повысится. В ночь на вторник над Японским морем будет смещаться неглубокий циклон, поэтому ждать жары в Приморье не стоит. По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди, возможно с грозами, пройдут в южных и восточных районах края. Днем фронт сместится южнее, на Сахалин и погода постепенно начнет налаживаться. В континентальные районы вернется жара до +26...+32 °С, а вот на побережье будет прохладнее +19...+25 °С.

Наиболее комфортным днем для отдыха станет среда. Специалисты прогнозируют, что при юго-западном ветре воздух прогреется до +25...+28 °С.

Сегодня край также находится под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Во Владивостоке морось, временами переходящая в дождь. В городе будет дуть ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +20...+22°C.

В Уссурийске в воскресенье переменная облачность. Слабый дождь ожидается к вечеру. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +24...+26°C.

В Находке 9 августа переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +19°C, в заливе Посьета +24°C.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14