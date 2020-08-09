Звери: в Приморье парни напали на пенсионера и до потери сознания избили прохожего

Жестокое избиение попало на камеру Фото: принтскрин видео.

Резонансная история произошла в приморском городе Дальнегорск. Там молодые и весьма агрессивные ребята сначала напали на пожилого водителя, а после устроили настоящий самосуд во дворе, избив до потери сознания еще одного местного жителя. Жестокие действия попали в прицел камер случайных очевидцев. В произошедшем сейчас разбирается полиция.

– Район Горелое. Ребятки на Toyota Mark начали летать и обгонять всех, кто встречался на пути, штурмуя встречку. Притерли машину. Остановились. Начали бить авто, а после и пожилого водителя. Судя по поведению, явно были не в адеквате. На тачке буквально пару царапин, а они на пенсионера накинулись, – делятся в сети местные жители.

Именно очевидцы избиения пенсионера вызвали на место происшествия полицию.

– Сотрудники полиции проверяют информацию об инциденте в городе Дальнегорск. Установлено, что в районе улицы Черняховского у двоих местных жителей, передвигавшихся на автомобиле Toyota Mark II, произошел дорожный конфликт с водителем иномарки Toyota Isis. В результате инцидента 59-летнему мужчине были причинены телесные повреждения. Личности участников происшествия установлены. Ими оказались двое жителей Дальнегорска в возрасте 18 и 25 лет, – прокомментировала «Комсомолке» официальный представитель УМВД России по Приморскому краю.

Однако на этом история не закончилась. Судя по всему «герои» решили продолжить самоутверждаться за чужой счет. В интернет попало еще более шокирующее видео, на котором участник конфликта с пенсионером напал на молодого человека в одном из дворов. К парню, который жестоко избивает оппонента, нанося серьезные удары по голове и туловищу, подбежала женщина, с криком – «Что вы делаете?!». Но присутствие наблюдателей, робко пытавшихся остановить бойню, казалось только раззадорило негодяя. На кадрах заметно, что жертва негодяя в какой-то момент потеряла сознание.

В полиции отметили, что по факту происшествия также приводится проверка. Процессуальное решение будет принято после нее. В главном антигерое роликов некоторые жители Дальнегорска узнали парня, который якобы имеет отношение к органам внутренних дел. В сети быстро распространились фото подозреваемого, одетого в полицейскую форму и на молодого человека буквально обрушился шквал негатива и угроз. Пресс-служба главка полиции края поспешила развеять догадки.

– Информация, распространённая в социальных сетях, о том, что один из нарушителей является курсантом ВФ ДВИЮ МВД России , не соответствует действительности. Гражданин службу в органах внутренних дел не проходил, – констатировали в ведомстве.

«КП-Владивосток» следит за развитием событий.

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