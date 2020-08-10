Ради лайков: инстадивы сорвали краснокнижный лотос в Приморье, чтобы сделать селфи

Грозит ли что-то девушкам за уничтоженный лотос - пока неизвестно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Озеро лотосов – одна из самых удивительных локаций в Приморье. Ежегодно оно становится местом встречи ценителей прекрасного. Застать цветение розовых бутонов стремятся не только туристы из других регионов, но и жители соседних городов.

Только вот зачастую в погоне за красивыми фотографиями некоторые забывают о бережном отношении к природе. Даже тот факт, что лотос – краснокнижное растение, не мешает особо одаренным срывать их ради одной цели – сделать позу поэффектнее и щелкнуть на камеру мобильного. Такие инстадивы, которыми движет жажда получить больше лайков и комментариев, попались фактически на «месте преступления».

Героини немого кино - две молодые особы. Как сообщает автор видео – жительницы Артема. На минувших выходных они отдыхали у озера лотосов. Вероятно в какой-то момент девушки решили сделать всех своих корнкуренток и сделать снимок не на фоне цветов (как это делают все, кто приезжает сюда), а с сорванным цветком в руках. Справедливо будет отметить, что сам процесс срывание в объектив камеры мобильного стороннего наблюдателя не попал. Тем не менее, автор утверждает, что именно героини видео безжалостно отобрали лотос у природы ради одноразового снимка.

Под опубликованным видео тут же появились десятки гневных комментариев. Жители Приморья не понимают, зачем было жертвовать краснокнижным растением ради снимка.

- Дикарка, вот зачем их рвать, дома в вазочке они стоять не будут, ну сделала селфи и иди дальше.

- Вот так всем и говори про красивые места.

- Скоро вообще ничего не останется, из-за таких, - пишут пользователи сети.

Редакция «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в полицию. Вскоре станет ясно, проводится ли по факту случившегося доследственная проверка и грозит ли что-то инстадивам за такое отношение к природе.

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