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Где мои лодки, чувак? Во Владивостоке неизвестные на катере угнали два дорогих каяка

Стоимость каждой лодки варьируется в пределах 70 тысяч рублей
Кристина ГринКристинаГрин
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Угонщиков до сих пор не нашли, но вопрос пока планируют решать мирно.

Угонщиков до сих пор не нашли, но вопрос пока планируют решать мирно.

Фото: Предоставлено героем публикации

Угон машин, велосипедов, мопедов. Признаться, к такому роду преступлений многие уже привыкли. Но если вы – житель Приморья, то будьте готовы к владивостокской версии «угнать за 60 секунд». Только вот вместо машин в фильме, основанном на реальных событиях, будут каяки.

Перед минувшими выходными в яхт-клубе были взяты на прокат два каяка. Лодки с довольно заметным ярким окрасом арендовали для морской прогулки. Но все дни насладиться отдыхом не удалось. Было объявлено штормовое предупреждение. Поэтому владивостокцы были вынуждены эвакуироваться.

Каяки вынужденно спрятали в минувшее воскресенье в лесу.

Каяки вынужденно спрятали в минувшее воскресенье в лесу.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Из-за непогоды войти в бухту Новик и вернуться обратно в яхт-клуб они не могли. Поэтому в воскресенье поздно вечером они эвакуировались, а каяки спрятали в лесу, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Денис Ясинков, владелец угнанных каяков. – Расстояние от берега до места, где они оставили лодки, примерно 5 метров. В понедельник вернуться за ними не было возможности, а сегодня мы узнали, что они пропали. Ни самих лодок, ни весел на месте не оказалось. Каждый из каяков весит больше 40 килограммов, в длину они порядка 5,5 метра. Вариантов других нет - их забрали катером.

Стоимость каждой лодки около 70 тысяч рублей.

Стоимость каждой лодки около 70 тысяч рублей.

Фото: Предоставлено героем публикации

Кстати, неприметными каяки назвать нельзя уж точно. Предметно: угнали «Winner Hug» и «Liker Easty 5.5». Цвет первого – красный, второго – оранжевый. Кроме безоговорочно привлекающих к себе внимание окрасов, есть еще один важный нюанс. Оказывается, «Liker Easty 5.5» для Приморья вообще лодка уникальная. Всего в регионе насчитывают две такие модели, притом, одна из них до сих пор не продана, а последняя – угнана.

Особая примета на красном каяке.

Особая примета на красном каяке.

Фото: Предоставлено героем публикации

Стоимость каждого из каяков варьируется в пределах 70 тысяч рублей. Согласно открытым данным, это довольно-таки высокая цена за такую лодку.

- Увезти их можно было только морем. Рядом нырял ракушечник, который рассказал, что в районе берега в понедельник стоял катер, который ушел в сторону города. Он сказал, что в воскресенье в том районе он вообще не видел никакие судна, - продолжает Денис. – Понимаете, каяки приметные, если кто-то на них выйдет в море, то я сразу об этом узнаю. Конечно, есть еще вариант, что кто-то их оттуда забрал из благих побуждений, поэтому я пока не написал заявление в полицию.

Если вы видели каяки этих моделей и этих цветов, напишите, пожалуйста, нам в редакцию. Поможем лодкам вернуться к его законному владельцу. В противном случае, вскоре поиском каяков займутся люди с погонами.

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