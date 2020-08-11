Коронавирус в Приморье, последние новости на 12 августа 2020: могут вновь закрыться 26 баз отдыха

Количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 7890 Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 12 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 7890 (+94 за сутки). Из них вылечились 6189 (+98 за сутки). Также за сутки еще два человека погибли, итого число жертв с начала пандемии в Приморье уже 94.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Под угрозой закрытия оказались около трех десятков баз отдыха в Приморье. Это произошло после того как межведомственные группы провели мониторинг средств коллективного размещения на побережье региона и отправили результаты проверки в территориальное управление Роспотребнадзора. 26 баз отдыха допустили значительные, многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

У членов моряков рыболовецкого судна «Альбатрос», которое зашло в конце июля в приморский порт Славянка для смены экипажа, медики обнаружили COVID-19. Сейчас на лечении в инфекционном отделении местной больницы находятся 16 членов экипажа «Альбатроса». На карантин были отправлены 11 моряков, а один из моряков отправился на лечение по месту жительства.

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