Зона отдыха для горожан появится на Русском острове

Территория возле порохового погреба №13 стала местом проведения различных соревнований - по велоспорту, рогейну и другим. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с арендатором прибрежной территории в районе поселка Экипажного на Русском острове Викторией Ширяевой, а также с руководителем яхт-клуба «Алые паруса» Артемом Моисеенковым и организатором популярных спортивных мероприятий, активистом Денисом Ясинковым. Цель встречи - конструктивный диалог сторон, чтобы создать здесь полноценную зону отдыха и спорта.

После проведения аукциона на право аренды земельного участка на побережье бухты Новик, где победителем стала ИП В.М. Ширяева, многие неравнодушные горожане переживали, что детскую парусную школу лишают места базирования, и это отнимет возможность развивать детский парусный спорт на острове, станет препятствием для проведения спортивных и общественных мероприятий.

Тут нужно уточнить, что, по информации управления муниципальной собственности, яхт-клуб «Алые паруса» в течение многих лет занимает территорию в районе Экипажного на побережье бухты Новик незаконно. По закону, земельный участок может быть предоставлен тому или иному пользователю только на аукционе. Но яхт-клуб не исполнил и решение суда по освобождению земельного участка.

Кроме того, добавляют в администрации города, несмотря на требования освободить территорию здесь до сих пор размещена стоянка маломерных судов, проводятся ремонтные работы плавсредств, что нередко сопровождается захламлением участка техническим мусором, а также разливом горюче-смазочных жидкостей.

В итоге территория была выставлена на аукцион в июле текущего года. Участниками торгов стали несколько предпринимателей, в том числе ООО «ДВ РЕМСЕРВИС» (директор Артем Моисеенков, одновременно являющийся председателем правления общественной организации «Яхт-клуб «Алые паруса»). По итогам аукциона наибольшую цену предложила ИП Ширяева: арендная плата составит 5,68 миллиона рублей в год. Предпоследнее ценовое предложение представителя ООО «ДВ РЕМСЕРВИС» составило 5,66 миллиона рублей.

В ходе встречи Виктория Ширяева сообщила, что по условиям договора аренды уже в ближайшее время на прибрежной территории будет наведен порядок, вывезены мусор и остатки сломанных технических конструкций, а затем создана комфортная база для отдыха жителей и гостей города. При этом она предложила парусной школе безвозмездно разместить на территории детский парусный флот и спортивное снаряжение.

Денис Ясинков рассказал, что эта территория стала местом проведения различных соревнований - по велоспорту, рогейну и другим, именно здесь несколько последних лет проводятся зимние соревнования «Тут острова Папенберг». Олег Гуменюк обратился к Виктории Ширяевой с предложением также поддержать городские спортивные мероприятия.

«Готовы сотрудничать с различными спортивными федерациями, заключать соглашения, поддерживать все мероприятия», - сказала Виктория Ширяева.

В ходе диалога парусной школе был предложен в аренду ангар площадью более тысячи квадратных метров, где возможно будет разместить ремонтную базу, а также убирать на зиму катера и лодки.

Глава Владивостока напомнил, что рядом с этим участком расположен один из объектов Владивостокской крепости - пороховой погреб №13, который вошел в состав музея-заповедника, и в перспективе здесь можно ожидать увеличения числа посетителей и туристов.

«Я считаю, что предоставленный нам ангар большой площади с высокими потолками позволит хранить весь наш флот шверботов зимой, мачты, тренерские катера, проводить сезонный ремонт, - сказал председатель правления общественной организации Приморского края «Яхт-клуб «Алые паруса» Артем Моисеенков. - Спасибо за такое решение».