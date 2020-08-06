Groza2059: любовь и апокалипсис

Символ реки Волги. Фото: Мария Бородина

Groza2059 - это постапокалиптическая постановка, которой Приморской театр молодежи решил дать волю эксперименту в переосмыслении произведения великого классика Александра Островского. Режиссер спектакля Александр Дзюба выступил также в роли художника спектакля, сценографа и музыкального оформителя.

Текст Островского принципиально не меняли, а вот действие спектакля перенесли в 2059 год, в мир, где после техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания, и теперь единственными источниками энергии являются любовь и электричество.

В этом мире режиссер и воплотил свое видение этой истории, которая, как все помнят со школьной скамьи, выражалась в одной фразе: «Луч света в темном царстве». И вместо купеческих нарядов и усадеб действие разворачивается среди старых стульев и топливных бочек, рядом со старой «Волгой», которая символизирует ту самую реку, у берегов которой и развернулась драма. Образы героев в спектакле сложно отнести к стилистике стимпанка, который основывается на эстетике викторианской Англии и технике того времени, хотя какая-то попытка в этом прослеживается. Тут обычная уличная одежда, противогазы, шлемы, защитные очки. Лишь небольшие детали отображают характеры персонажей. Властная Кабаниха и Дикой одеты в кожаные плащи, его инфантильный племянник Борис - в буденовку с мячом в руках. Все это в сопровождении дыма, света и есть попытка погрузить зрителя в какую-то другую реальность. Режиссер заложил массу метафор в повествование, уйдя от привычной трактовки «Грозы».

А вот сами герои более чем соответствуют канонам, и даже местами чересчур просто и поверхностно - несчастная Катерина в подавленном состоянии (Анна Шевелева), резкая Кабаниха (Мария Стратулат), маменькин сынок Тихон (Павел Пятыров).

Мария Стратулат и Игорь Смирнов (Кабаниха и Дикой). Фото: Мария Бородина

Среди воплощения апокалипсиса режиссер дал некоторым героям совсем другое развитие в спектакле. Поэтому сначала и недоумеваешь, а где же любовь между Катериной и Борисом (Иван Синицын)? Как так получилось, что она смогла влюбиться в этого непонятного мужчину-ребенка, когда в этой истории всегда есть место всепоглощающей страсти, из-за которой героиня предает мужа. Лишь удачная находка с красным мячом, который они перебрасывают друг другу, показывает сцену настоящей близости между героями. А после вся химия внезапно так же исчезает, как и пришла.

Любовная линия между Кабанихой и Диким (Игорь Смирнов) четко прорисовывается и смотрится ярче, чем та самая любовь, в которую главная героиня должна погрузиться с головой. Нет того самого электричества, искры, которая могла бы вспыхнуть. Оттого не так просто проникнуться к героине, чтобы понять ее мотивы и увидеть в ней нечто большее, чем бесконечное терзание.

Куда ярче в ходе спектакля раскрываются Тихон и его сестра Варвара (Валерия Самарина), которые способны постоять за себя и дать в итоге отпор властной матери.

И лишь благодаря находкам, метафорам, музыке и подаче через выдуманный мир, несовершенства в воплощении персонажей сглаживаются в общей картине всего спектакля. И именно к созданию этой картинки режиссер приложил максимум усилий.

Мир без будущего. Фото: Мария Бородина

Тем, кто не знаком с произведением Островского, с первого раза будет сложно разобраться в том, что происходит. Но, видимо, одной из задач спектакля является попытка заставить нас обратиться к первоисточнику.

Надо отдать должное, что все-таки в настоящее время «Гроза» - это не история о судьбе несчастной героини, которая у Чернышевского стала «лучом света», а больше история поиска, смысла и свободы. И Александр Дзюба дает эту возможность Катерине в своей трактовке. Она получает свободу и в конце концов любовь, потому что в финале режиссер показывает ее любовь к мужу, которая смогла переродиться через целую череду испытаний под песню Фрэнка Синатры «Мой путь».

Из личного архива

ОБ АВТОРЕ

Юлия Никитина - журналист, театральный обозреватель, студентка магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).