Праздник коренных народов состоится в Ольгинском районе

Портрет Ивана Дункая написал приморский художник Иван Рыбачук. Фото: primgallery.com

В год юбилея великой Победы в Приморье состоится фестиваль «Коренные в Великой Отечественной войне». Праздник планируется провести 8 августа на территории общины «Родник» в Ольгинском районе края. Инициатор и организатор праздника - Союз коренных малочисленных народов Приморского края и Приморский краевой центр народной культуры, при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. Партнером фестиваля выступит Союз художников России.

Старт празднику даст торжественная церемония открытия ежегодной выставки картин художников Приморского отделения Союза художников России. Гости и участники фестиваля увидят работы известных мастеров кисти региона, в том числе знаменитые картины удэгейского художника Ивана Дункая.

Мероприятие продолжит театрализованный концерт «Память сердца» с участием вокалистов Приморской филармонии. Его проведёт Приморский краевой центр народной культуры (Владивосток).

- Во время фестиваля гостям будут продемонстрированы документальные фильмы о коренных малочисленных народах, видеоролики с фотографиями участников Великой Отечественной войны, фото- и видеоматериалы памятников и стел с указанием имён героев, - рассказали организаторы праздника. - Фестиваль «Коренные в Великой Отечественной войне» направлен на сохранение памяти и развитие чувства патриотизма за свой народ, как у старшего, так и у молодого поколения.

К участию в мероприятии приглашаются местные ремесленники, мастера народного творчества, художники для демонстрации своих работ (6+).