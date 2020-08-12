Внутреннюю политику Хабаровского края возглавил директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский

Андрей Базилевский. Фото: ВДЦ «Океан»

Директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский покидает свой пост, чтобы занять место заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики.

Базилевский руководил «дальневосточным Артеком», как часто справедливо называют всероссийский детский центр «Океан», расположенный в поселке Емар под Владивостоком, с 2015 года. Но ранее он уже успел поработать в правительстве Хабаровского края, возглавлял министерство образования и науки края. А в 2014 году был назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края.

Как уточнили в пресс-службе ВДЦ «Океан», за время работы Андрея Базилевского в лагере произошли заметные изменения, воплощены проекты, которые долгое время оставались мечтой многих поколений океанцев. В дружине «Парус» появился общественный центр с собственной столовой. Новая дружина «Океанская Эскадра» стала подготовительной базой для юнг всей России с собственной флотилией. На берегу бухты Емар появился образовательный центр «Русское подворье». Число образовательных программ увеличилось до 50 в год.

- Трудовой коллектив и океанцы со всей страны поздравляют Андрея Александровича с официальным вступлением в должность и желают успешной работы на новом посту. Океанец – это навсегда!

Биография Андрея Базилевского:.

Родился 24 февраля 1967 года в п. Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края.

С 1984 по 1989 годы — студент исторического факультета Хабаровского государственного педагогического института.

Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем истории, организатором внеклассной работы в средней школе № 10 г. Хабаровска.

С 1993 по 1998 годы — заместитель председателя комитета по делам молодежи администрации Хабаровского края.

С 1998 по 2006 годы — председатель комитета по молодежной политике Правительства края.

С 2006 по 2007 годы — первый заместитель министра образования, начальник управления профессионального образования.

В июле 2007 года распоряжением Губернатора назначен на должность министра образования Хабаровского края, с февраля 2011 года - министр образования и науки края.

14 января 2014 года назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края.

В январе 2015 года возглавил ВДЦ «Океан».

В 2018 году вошел в состав Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Образование:

1989 г. – Хабаровский государственный педагогический институт (история и педагогика);

1998 г. – Дальневосточная академия государственной службы (государственное и муниципальное управление);

2008 г. – Хабаровская государственная академия экономики и права (юриспруденция).

В 2011 г. присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.

Звания:

Почетный работник сферы молодежной политики.

Почетный работник общего образования Российской Федерации.