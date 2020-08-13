ФСБ нашла в частной галерее Владивостока древние артефакты эпохи Цзинь

Откуда взялись артефакты в Приморье не удалось установить даже после суда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале прошлого года в частную галерею во Владивостоке наведались гости – сотрудники Погрануправления ФСБ. Силовики обследовали все помещения здания. Результат не заставил себя долго ждать. В рамках оперативной работы были найдены 4 почтовых пакета, на которых в качестве получателя был указан Виталий Ф. А в пакетах – 15 предметов.

Позже по заключению эксперта Министерства культуры РФ станет ясно, что содержимое – археологические предметы, которые являются уникальными культурными ценностями, имеющими особое значение. Согласно постановлению Приморского краевого суда, артефакты извлекли их археологических памятников эпохи Цзинь (1115-1234) и государства Восточное Ся. Такие предметы встречаются крайне редко.

Теперь конкретно. В коллекции, которую нашли в почтовых пакетах, числятся: бронзовые зеркала с датировкой XII-XIII веков, наременные накладки, бронзовые скульптуры, которые ранее встречали в чжурчжэньских памятниках эпохи Цзинь, металлические цепи и кандалы и фарфоровые чаши сорта Диньяо. По некоторым данным, коллекция была оценена больше чем в 2,5 миллиона рублей.

Так,15 июня начались судебные разбирательства во Фрунзенском районном суде по статье «Совершение сделок с археологическими предметами в нарушение требований». Виталию Ф., который выступал в качестве обвиняемого в данном деле, грозил не только штраф, но и конфискация археологических предметов.

В суде установить, откуда в частной галерее появились предметы такой древности, не удалось. Сам Виталий утверждал, что просто получил их по почте для показа третьим лицам. В конечном итоге производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Вместе с тем, сами артефакты передали в собственность министерства культуры по Дальневосточному федеральному округу. В дальнейшем их должны были передать музеям Владивостока, но решение Фрунзенского суда было обжаловано.

«Комсомолка» пыталась связаться с Виталием Ф., однако тот беседовать с журналистом отказался, выдвинув подозрение, что «он выполняет чье-то задание».

27 июля свой вердикт в данном вопросе вынес Приморский краевой суд. Там обжалование ответчика частично удовлетворили. Решение о передачи артефактов в собственность государства отменили. Теперь они переданы в министерство для того, чтобы там всеми предметами распорядились в рамках закона. Как стало известно «КП», все же есть некий владелец этих артефактов, которому также в судебном порядке придется доказать принадлежность исторических предметов. Тогда они будут возвращены ему, в противном случае, все же их передадут музейному фонду.

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