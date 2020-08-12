Внезапный ураган в Приморье сорвал крышу с больницы, перевернул краны. Есть пострадавшие

Больше всего пострадал Черниговский район Приморья Фото: primorsky.ru

Непогода не на шутку разыгралась в некоторых районах Приморья 12 августа. Если во Владивостоке, как и обещали синоптики, была настоящая летняя жара, то в Спасском, Яковлевском и Черниговском районах бушевал настоящий ураган, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А на Ханканский район обрушился град со шквалистым ветром. Особенно пострадал поселок Сибирцево. Из-за разгула стихии здесь введен режим ЧС, некоторым понадобилась медицинская помощь.

Десятки поваленных деревьев, некоторые даже вырваны с корнями, оборванные провода, улетевшие со двора лодки и обшивка с хозяйственных построек – далеко не полный список того, что натворила природа. Порывы внезапно налетевшего ветра оказались настолько сильными, что сорвало около 40% кровли поликлиники №1 по улице Совхозная, 3. А на железнодорожной станции Сибирцево сошли с рельсов 2 козловых крана. Еще три единицы техники ураган перевернул.

– У шести человек травмы легкой степени тяжести – порезы и ушибы. Сорвало около 10-15% кровли пожарного депо, сорвано около 5% кровли в нескольких школах. Частично пострадали кровли 43 жилых строений. Отключены от электроснабжения 492 дома, в которых проживают 794 человека. В поселке Сибирцево введен режим ЧС межмуниципального характера, ведутся работы по ликвидации последствий, – уточнили в правительстве Приморья.

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