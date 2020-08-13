Коронавирус в Приморье, последние новости на 13 августа 2020: болезнь постепенно отступает

Ситуация с коронавирусом в Приморье постепенно нормализуется, учебный год планируется начать 1 сентября.

По данным оперативного штаба 13 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 7981 (+91 за сутки). Из них вылечились 6299 (+110 за сутки). Также за сутки еще один человека погиб от новой болезни. Итого число жертв с начала пандемии в Приморье - 95.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

С 1 сентября все учебные заведения Приморья начнут работу в очном режиме. Начать проверку санитарной готовности образовательных учреждений к безопасному образовательному процессу поручил Губернатор края Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба в среду, 12 августа. Глава региона подчеркнул, что уже в ближайшие дни необходимо направить в образовательные учреждения административные комиссии, которые проверят, в частности, наличие термометров, дезинфицирующих средств, масок для педагогов.

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Команда волонтеров-медиков Тихоокеанского государственного медицинского университета пришла на помощь поликлиникам Владивостока. Студенты помогают специалистам медучреждений информировать пациентов, сдавших тест на новую коронавирусную инфекцию, о результатах. Сейчас такая работа ведется студентами главного медицинского вуза сразу в нескольких медучреждениях Владивостока.

Новый проект по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан, которые пострадали в период эпидемии коронавируса и остались без занятости, стартует в Приморье в ближайшее время. Выпускники коллежей и вузов, находящиеся под риском увольнения, а также безработные смогут бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию на площадках восьми колледжей региона и продолжить свою трудовую деятельность. Проект по переобучению стартует в ближайшее время в субъектах Российской Федерации, в том числе в Приморском крае. Обучение будет проходить на площадках, организованных по международным стандартам WorldSkills.

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