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Общество

О вкусах спорят: мнения жителей Владивостока о пластиковых вазонах в центре города

Общая стоимость установки больше двух сотен уличных кашпо составила 9,7 миллиона рублей
Сергей БалановСергейБаланов
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Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города.

Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Коричневые вазоны в центре Владивостока – одна из самых обсуждаемых тем последних дней в сети. Новые установки не успели даже толком «обжиться», как на первый же день после их появления вызвали бурные споры в интернете. К слову, они не умолкают до сих пор. О вкусах, разумеется, спорят, поэтому «Комсомольская правда – Владивосток» собрала мнения горожан, которые открыто высказались по поводу новых вазонов.

Эксперты же напротив, посчитали вазоны - неуместной установкой для центра города.

Эксперты же напротив, посчитали вазоны - неуместной установкой для центра города.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Александр Городний, директор музея современного искусства Артэтаж, возмущен этими вазонами.

- Проблема в том, что в городе нет какого-то художественно-общественного совета. Эти вазоны словно из каких-то китайских гастрономов. Пусть лучше их ставят на своих дачах. В общественном пространстве городить такую кучу – неуместно. 1-2 возле школы, еще куда не шло. В таком количестве еще и в таком центральном месте – конечно, нет. Это безобразие, с учетом того, сколько у нас ежегодно выпускается квалифицированных ландшафтных дизайнеров. Куда они все исчезли? Есть же грамотные люди, у которых можно спросить мнения. Одним словом – перебор. Я считаю, что там не должно быть никаких ваз: деревья – да, вазы – нет. Словно вопрос решается у них на уровне бухгалтера, учитывая вкус чьих-то жен, но никак не экспертов. Покажите человека, который все это придумал. Личной вкусовщине тут не место. Управлению культуры города необходимо подключиться.

У здания правительства установлено порядка 8 вазонов.

У здания правительства установлено порядка 8 вазонов.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Павел Шугуров, бывший главный художник Владивостока, руководитель Мастерской монументального искусства «33+1».

- По-моему, у нас в городе, в визуальном смысле, творится полный хаос и неразбериха. Но подобное у нас уже было, мы словно откатились в период до Саммита, когда решения о городском дизайне принимались лично руководителями и их женами. Полистали вечером каталог и выбрали то, что им больше понравилось. Во время Саммита от этого отошли, потому что задачи стояли большие, надо было город превращать в столицу. А сейчас все снова откатилось назад, поэтому сейчас полный бардак и непонимание. Явно люди, которые принимают решение по установке таких вазонов и тех же самых топиарных фигур, не профессионалы. Последние, я считаю, вообще унижают горожан. Тоже самое с вазонами. Они не вяжутся с фасадами зданий в стиле «Модерн». Я бы назвал происходящее вкусовщинкой. На мой взгляд, это элементарная безвкусица – результат того, что некомпетентные люди принимают такие решения. Им кажется, что это красиво и такое они бы заказали себе в огород. Неуместная и никому ненужная трата денег. Простое транжирство. На самом деле, там не нужно вообще ничего. И так всего в достатке. На самом деле, единственная цель всех этих вазонов, на мой взгляд, чтобы красиво было из окон Белого дома. Только и всего.

Появились новые установки в центре города буквально на днях.

Появились новые установки в центре города буквально на днях.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Некоторые прохожие и вовсе не обратили внимания на новые вазоны, но таких меньшинство.

Некоторые прохожие и вовсе не обратили внимания на новые вазоны, но таких меньшинство.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вазоны установлены вдоль проезжей части дороги и тротуара на Светланской улице. Поток людей там – нескончаемый. Так давайте выясним, как отреагировали на новинку проходящие мимо горожане, которые увидели предмет бурных обсуждений одними из первых.

- Красиво, только недолговечно. Тую надо на зиму убирать, она не перезимует. Вазы пластмассовые, треснут. Жалко тую, - высказалась работница цветочного пассажа.

- Оно может и красиво, но не уместно. Во-первых, дорого. Во-вторых, не понятно, почему туи. А нас много хвойных деревьев, которые можно было тут высадить. Голубые ели, например, - говорит женщина.

- Только что шли мимо, обсуждали. Нам кажется, красиво. Нам вообще нравится, когда в городе что-то новое появляется, - рассказали две девушки.

- Не очень, мне кажется, вписывается. Вообще вазоны – это классно, но здесь они смотрятся немного инороднее. Думаю, стоило сделать что-то более природное. И так у нас слишком много гранита и камня. Издалека выглядит как гранит или природных мрамор, не сразу понял, что это пластик, - говорит парень.

Одна из самых популярных улиц не только среди местных жителей, но туристов.

Одна из самых популярных улиц не только среди местных жителей, но туристов.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

На улицах города мы опросили порядка 20 человек, которые высказали свое мнение на счет вазонов.

На улицах города мы опросили порядка 20 человек, которые высказали свое мнение на счет вазонов.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Действительно, понять, что вазоны сделаны не из камня издалека нельзя, а вот если постучать по нему, то все становится на свои места. Звук, доказывающий, что установки ни что иное, как пластик.

- Да, нравится, - рассказывает молодой человек. - Было просто пустое место с травой, а сейчас вот приятно глазу.

- Очень нравятся! Очень красиво! – восхищенно говорит мама с ребенком.

- Мы только сегодня приехали, из Благовещенска, - говорит молодая пара. - Красиво смотрится. У нас такого нет.

Многие предположили, что вазоны сделаны из гранита, но на самом деле они из пластика.

Многие предположили, что вазоны сделаны из гранита, но на самом деле они из пластика.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Подавляющее большинство уверено - с появлением горшков центр преобразился.

Подавляющее большинство уверено - с появлением горшков центр преобразился.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города.

Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не зря же говорят: сколько людей – столько и мнений. Пластиковые вазоны в очередной раз доказали, что о вкусах спорят. Да еще как спорят. А что вы думаете о новых вазонах?

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