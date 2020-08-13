О вкусах спорят: мнения жителей Владивостока о пластиковых вазонах в центре города

Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Коричневые вазоны в центре Владивостока – одна из самых обсуждаемых тем последних дней в сети. Новые установки не успели даже толком «обжиться», как на первый же день после их появления вызвали бурные споры в интернете. К слову, они не умолкают до сих пор. О вкусах, разумеется, спорят, поэтому «Комсомольская правда – Владивосток» собрала мнения горожан, которые открыто высказались по поводу новых вазонов.

Эксперты же напротив, посчитали вазоны - неуместной установкой для центра города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Александр Городний, директор музея современного искусства Артэтаж, возмущен этими вазонами.

- Проблема в том, что в городе нет какого-то художественно-общественного совета. Эти вазоны словно из каких-то китайских гастрономов. Пусть лучше их ставят на своих дачах. В общественном пространстве городить такую кучу – неуместно. 1-2 возле школы, еще куда не шло. В таком количестве еще и в таком центральном месте – конечно, нет. Это безобразие, с учетом того, сколько у нас ежегодно выпускается квалифицированных ландшафтных дизайнеров. Куда они все исчезли? Есть же грамотные люди, у которых можно спросить мнения. Одним словом – перебор. Я считаю, что там не должно быть никаких ваз: деревья – да, вазы – нет. Словно вопрос решается у них на уровне бухгалтера, учитывая вкус чьих-то жен, но никак не экспертов. Покажите человека, который все это придумал. Личной вкусовщине тут не место. Управлению культуры города необходимо подключиться.

У здания правительства установлено порядка 8 вазонов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Павел Шугуров, бывший главный художник Владивостока, руководитель Мастерской монументального искусства «33+1».

- По-моему, у нас в городе, в визуальном смысле, творится полный хаос и неразбериха. Но подобное у нас уже было, мы словно откатились в период до Саммита, когда решения о городском дизайне принимались лично руководителями и их женами. Полистали вечером каталог и выбрали то, что им больше понравилось. Во время Саммита от этого отошли, потому что задачи стояли большие, надо было город превращать в столицу. А сейчас все снова откатилось назад, поэтому сейчас полный бардак и непонимание. Явно люди, которые принимают решение по установке таких вазонов и тех же самых топиарных фигур, не профессионалы. Последние, я считаю, вообще унижают горожан. Тоже самое с вазонами. Они не вяжутся с фасадами зданий в стиле «Модерн». Я бы назвал происходящее вкусовщинкой. На мой взгляд, это элементарная безвкусица – результат того, что некомпетентные люди принимают такие решения. Им кажется, что это красиво и такое они бы заказали себе в огород. Неуместная и никому ненужная трата денег. Простое транжирство. На самом деле, там не нужно вообще ничего. И так всего в достатке. На самом деле, единственная цель всех этих вазонов, на мой взгляд, чтобы красиво было из окон Белого дома. Только и всего.

Появились новые установки в центре города буквально на днях. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Некоторые прохожие и вовсе не обратили внимания на новые вазоны, но таких меньшинство. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вазоны установлены вдоль проезжей части дороги и тротуара на Светланской улице. Поток людей там – нескончаемый. Так давайте выясним, как отреагировали на новинку проходящие мимо горожане, которые увидели предмет бурных обсуждений одними из первых.

- Красиво, только недолговечно. Тую надо на зиму убирать, она не перезимует. Вазы пластмассовые, треснут. Жалко тую, - высказалась работница цветочного пассажа.

- Оно может и красиво, но не уместно. Во-первых, дорого. Во-вторых, не понятно, почему туи. А нас много хвойных деревьев, которые можно было тут высадить. Голубые ели, например, - говорит женщина.

- Только что шли мимо, обсуждали. Нам кажется, красиво. Нам вообще нравится, когда в городе что-то новое появляется, - рассказали две девушки.

- Не очень, мне кажется, вписывается. Вообще вазоны – это классно, но здесь они смотрятся немного инороднее. Думаю, стоило сделать что-то более природное. И так у нас слишком много гранита и камня. Издалека выглядит как гранит или природных мрамор, не сразу понял, что это пластик, - говорит парень.

Одна из самых популярных улиц не только среди местных жителей, но туристов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На улицах города мы опросили порядка 20 человек, которые высказали свое мнение на счет вазонов. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Действительно, понять, что вазоны сделаны не из камня издалека нельзя, а вот если постучать по нему, то все становится на свои места. Звук, доказывающий, что установки ни что иное, как пластик.

- Да, нравится, - рассказывает молодой человек. - Было просто пустое место с травой, а сейчас вот приятно глазу.

- Очень нравятся! Очень красиво! – восхищенно говорит мама с ребенком.

- Мы только сегодня приехали, из Благовещенска, - говорит молодая пара. - Красиво смотрится. У нас такого нет.

Многие предположили, что вазоны сделаны из гранита, но на самом деле они из пластика. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Подавляющее большинство уверено - с появлением горшков центр преобразился. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Собрали мнения жителей Владивостока и приезжих из других регионов о новых вазонах в центре города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Не зря же говорят: сколько людей – столько и мнений. Пластиковые вазоны в очередной раз доказали, что о вкусах спорят. Да еще как спорят. А что вы думаете о новых вазонах?

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