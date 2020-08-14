В центре Владивостока обнаружили четырехэтажную «царскую заброшку»

Здание на Пушкинской 1911 года постройки оказалось заброшенным. Фото: Никита Григорьев

Энтузиасты, занимающиеся сохранением объектов исторического наследия во Владивостоке, обнаружили, что бывшее здание Владивостокского крепостного инженерного управления, 1911 года постройки, на улице Пушкинской оказалось брошенным. Еще недавно это был корпус университета, но его продали бизнесу за 83 миллиона. За несколько лет, что здание пустует без охраны, от многих примечательных частей интерьера практически ничего не осталось. Чтобы спасти здание царского периода от дальнейшего разорения, энтузиасты поставили на объекте входную дверь.

- Интерьеры разнесены в хлам, штукатурка содрана почти везде, но самое жестокое — это то, что практически везде с пола содрана оригинальная напольная плитка различных производителей (нескольких, кстати, видов), уютно пролежавшая там чуть больше ста лет, и поимевшая в итоге такой бесславный конец! Кроме этого, почти везде сворованы красивые кованые стойки перил, с замысловатыми металлическими цветочками, в одном месте лестничный пролет (лестница, кстати, гранитная) пробит насквозь, с разрушением и обвалом пары ступенек — видимо, некие … скинули что-то тяжёлое, чем и нанесли такие повреждения, - рассказал Никита Григорьев.

Он опубликовал несколько фотографий из здания за 2014 и 2020 года, на которых очень хорошо видно, какому разорению оно подверглось.

2014 год. Фасад. Фото: ДВФУ

2020 год. Фасад. Фото: Никита Григорьев

2014 год. Плитка в коридоре. Фото: ДВФУ

2020 год. Плитка в коридоре. Фото: Никита Григорьев

2014 год. Фото: ДВФУ

2020 год. Следы разрушений. Фото: Никита Григорьев

Как такое здание практически в центре Владивостока оказалось заброшено? В 2014 году ДВФУ после переезда на остров распродавал свои бывшие корпуса на материке. Здание бывшего крепостного инженерного управления, в котором в последнее время находился машиностроительный факультет, было продано фирме ООО «Нико Бункер», связанной, как считается, с топливным бизнесом. Видимо, судя по последствиям, тут хотели провести масштабный ремонт и превратить его в современное офисное здание. Но до конца дело не довели. Судя по данным из открытых источников, компания в состоянии банкротства.

Как могло случиться, что одно из последних не переделанных знаковых зданий крепости оказалось в состоянии такой разрухи? С этим вопросом мы обратились к краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. Ответ будет опубликован отдельно.

Сейчас вход в здание недоступен. Фото: Никита Григорьев

По словам Григорьева, здание нужно срочно защитить от дальнейшего разрушения и замусоривания. Ведь в подвале уже устроено лежбище маргинальных людей, а половину первого этажа, куда мог попасть любой, превратили в натуральный туалет, что от вони глаза режет. В итоге активисты решили набить дверь в проеме, через который все попадали доступ в здание. В итоге все закрыто, доступ ограничен.