Коронавирус в Приморье, последние новости на 15 августа 2020: бессрочное продление режима и легкие послабления

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 15 августа 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 15 августа 2020 года. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 91 жителя региона. В итоге всего с начала эпидемии заразились 8164 человека. За 24 часа справились с заболеванием 60 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. С начала пандемии победили недуг 6474 человека. Вместе с тем, не обошлось в крае и без летальных исходов, всего от Covid-19 скончались 96 пациентов.

Инфографика. Яндекс.Коронавирус.

14 августа власти объявили о послаблении режима. С пятницы разрешили проводить культурные мероприятия, правда, не все. Зеленый свет также дали экскурсиям с группами не более 40 человек. Такое решение принял оперативный штаб.

Более того, теперь сам режим повышенной готовности продлен бессрочно. Это значит, что лишь особое распоряжение губернатора региона сможет полностью его снять.

До сих пор приостановлены: досуговые, развлекательные, зрелищные (за исключением зоопарков), физкультурные, спортивные (за исключением проведения в спортивных сооружениях тренировочных мероприятий спортивных команд по игровым видам спорта), рекламные мероприятия. Табу лежит на театрах, кинотеатрах, ночных клубах, танцзалах, детских игровых комнатах, банных комплексах, саунах и аттракционах. В пресс-службе правительстве напоминают, что в особой группе риска люди старше 65 лет. Для них соблюдение режима самоизоляция – жизненно необходимая мера.

А для всех остальных – не забывайте, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обезопасят вас и ваших близких от заражения.

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