Балет «Тысяча и одна ночь» открыл во Владивостоке V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»

В хореографии Эльдара Алиева приморские зрители увидели "Тысячу и одну ночь" впервые Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Премьерой балета Этот спектакль в хореографическом воплощении Эльдара Алиева зрители края увидели впервые. Ранее в разные годы маэстро ставил этот балет в Америке и Европе, но для труппы приморской Мариинки создал новую редакцию.

Для создания балета из легендарного сборника сказок были выбраны несколько знаменитых сюжетов: о Синбаде-мореходе, Алладине, Али-Бабе и сорока разбойниках..

По словам Эльдара Алиева, это, вероятно, первая в мире премьера столь масштабного балета после начала пандемии коронавирусной инфекции.

Зрителей рассадили в шахматном порядке Фото: пресс-служба правительства Приморского края

— Этой премьерой мы знаменуем открытие дальневосточного фестиваля, который, несмотря ни на что, все же состоится. И, конечно же, знаменательна премьера нового балета. Руководство театра и артисты очень волновались о том, как публика отнесется к открытию. Тем не менее, — отметил Алиев.

Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» продлится во Владивостоке до 6 сентября. В его программе также оперы Верди «Дон Карлос» и «Аида», Прокофьева «Огненный ангел» и «Война и мир», классические и современные балетные постановки.

По требованию Роспотребнадзора, для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер при рассадке зрителей в театре необходимо соблюдать шахматный порядок, сообщает пресс-служба правительство Приморского края.

Фестиваль «Мариинский» продлится во Владивостоке до 6 сентября Фото: Правительство Приморского края

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