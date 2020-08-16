Коронавирус в Приморье, последние новости на 16 августа 2020: число смертей продбирается к сотне

COVID в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 16 августа 2020 года. Количество заболевших коронавирусом 8 348 человек. За последние сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона.

Общее количество выздоровевших с начала эпидемии – 6 661 приморец (+86 за сутки). Не смог справиться с инфекцией еще один житель региона. Таким образом, число летальных исходов – 97.

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Административные комиссии продолжают ежедневные проверки соблюдения режима повышенной готовности в Приморье. За пятницу, 14 августа, проверено в общей сложности более 2 тысяч торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. Более 70 административных протоколов направлено в суды — нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Кинотеатры Приморья начнут работу в скором времени. Со следующей недели начнется их проверка административными комиссиями на соответствие рекомендациям Роспотребнадзора. "Мы знаем, что кинопрокат сейчас в тяжелом положении, но возобновлять работу нужно поэтапно и с осторожностью, чтобы не создавать очаги распространения коронавируса. Поэтому к работе смогут приступить кинотеатры в отдельно стоящих зданиях с отдельным входом", - сообщил глава региона.