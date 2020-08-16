Коронавирус в Приморье, последние новости на 17 августа 2020: умер еще один

Последние новости о коронавирусе в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 17 августа 2020 года. К этому моменту в Приморье официально зафиксировано 8 348 заболевших (+91 за последние сутки). Выздоровевших 6 661 приморец (+86). Не смогли справиться с инфекцией 97 жителей региона (+1).

Как сообщили в оперштабе, темп прироста заболевших коронавирусом в Приморье пока остается высоким. Хотя заболеваемость COVID в Приморье ниже среднероссийской.

Инфографика Яндекс. Коронавирус: статистика

На сегодняшний день протестировано 269 585 человек – ежедневно почти 3 тысячи человек сдают анализ на COVID-19.

«В настоящее время количество заболевших на 100 тысяч населения в Приморье составляет 455 человек. Несмотря на то, что этот показатель ниже среднего дальневосточного и российского, угроза инфицирования все еще довольно высока. Это доказывает и статистика – «плюсом» 91 случай за сутки, с нарастающим итогом – 8 348 человек. Призываем жителей Приморья не пренебрегать простыми правилами безопасности при посещении мест массового пребывания: ношение масок, мытье рук и «социальная дистанция». Это снизит риск заболевания COVID-19», – отметили в оперштабе.

Напомним, что особый режим в Приморском крае действует бессрочно, до особого распоряжения. Он подразумевает запрет на все массовые мероприятия, масочный режим и особые противоэпидемиологические меры во всех заведениях, обслуживающих людей.

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