«Я помню глаза его жены»: главврач приморского медцентра рассказала, как пытались спасти утопающего на Шаморе

На Шаморе постоянно случаются ЧП Фото: Милана СОКОЛ

Главный врач Центра медпрофилактики города Артем Елена Ворончук стала непосредственным участником страшных событий, которые развернулись в бухте Лазурная. На глазах у врача-психотерапевта стал тонуть мужчина, спасать его из пучины кинулся ее сын и несколько добровольцев. До приезда скорой помощи специалист пыталась откачать захлебнувшегося человека, однако завести сердце не удалось даже с помощью реанимационных мер. После пережитого Елена записала видео по оказанию первой помощи утопающему, возможно эти кадры помогут спасти кому-то жизнь.

Тревожных сообщений с пляжей Приморья с каждым днем все больше. Оно и понятно – время отпусков и массового наплыва отдыхающих. К тому же последнее время погода радует своим теплом. Вот и в тот день на Шаморе было полно народу. Елена решила провести законный выходной с родными, но отдохнуть от работы даже не море не удалось.

– Его семья расположилась возле нас. Муж видел, как он заходил в воду. Я купалась с внуком по колено. Когда мы выходили, увидела, как на берегу волнуются люди, якобы кто-то тонет. Мужчина был довольно крупный и вытащить его не могли, мой сын поплыл на помощь. А невестка побежала искать катер. На берег в итоге его смогли доставить вчетвером, – вспоминает врач.

К тому моменту человек уже не подавал признаков жизни, но медработник и добровольцы всячески пытались реанимировать мужчину.

– Уже на берегу мы делали все, что могли: освободили легкие от воды, непрямой массаж сердца, кто-то набирал 103...кто-то дал свое полотенце вытирать пену и рвотные массы... Какой-то мужчина делал дыхание «рот в рот». Время замерло...Через минут 15 приехала скорая, бригада продолжила реанимировать. Мы правда сделали все возможное и даже больше. Надеялись до последней минуты. Но увы.. линия ЭКГ была ровной...Руки до сих пор болят и в синяках, а перед глазами жена утонувшего мужчины с мольбами сделать что-то еще, – с горечью рассказала Елена.

По предварительным данным, у мужчины осталось четверо детишек. Он приехал на отдых с семьей из Новошахтинска. По словам очевидцев, был абсолютно трезвый. Судя по всему, его попросту накрыло волнами, которые в бухте Лазурная часто достигают нескольких метров. Стоит отметить, что трагедия была в тот день не единственная.

– Прошу вас, отдыхая на пляже ни в коем случае не пейте, нужно понимать, что это место повышенной опасности. И смотрите за детьми. Держите их за руку. Помните, что дети могут утонуть где угодно – в ванне, в тазу, а уже тем более на Шаморе, где такие волны и даже нет спасателей. Не переоценивайте свои способности плавать. Не каждый, к сожалению, может понять, что человек тонет. Зачастую он даже не кричит, у него просто не хватает воздуха. Утопающий прекращает двигать ногами, у него только вытянуты руки, он как бы хватается за воду. Со стороны это может выглядеть, как беззаботное плескание, – отметила главврач.

По словам специалиста, каждый случай оказания помощи уникален, но нужно по возможности стараться действовать не в одиночку, это поможет сэкономить драгоценное время и силы. Так же первым делом нужно позаботиться именно о собственной безопасности, часто бывает, что люди переоценивают свои силы и попросту гибнут сами, пытаясь спасти кого-то.

– Если речь идет именно о спасении на воде. Первым делом нужно вызвать скорую помощь, после чего освободить ротовую полость и дыхательные пути. Необходимо понять, дышит ли человек. На оценку признаков жизни отводится около 10 секунд, ведь каждая из них действительно дорога. Искать пульс гораздо сложнее, поэтому прислушиваемся и смотрим, двигается ли грудная клетка. Если дыхания нет, нужно приступать к непрямому массажу сердца и делать его до приезда скорой помощи. Руки необходимо складывать в замок и давить примерно на 5 сантиметров вглубь, со скоростью 100-120 компрессий в минуту. Через 30 нажатий делаем вдох, – поделилась Елена Ворончук.

В Центре медпрофилактики Артема проводятся бесплатные занятия по оказанию первой помощи. Получить полезные навыки могут все желающие, записаться можно по телефону 8(4233)74-03-13. Специалисты расскажут и покажут, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Грубо говоря – здесь вы можете получить необходимые житейские навыки. Единственное стоит отметить, что каких-то специальных сертификатов в центре не выдают.

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