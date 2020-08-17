Сивуч захватил катер во Владивостоке и мгновенно прославился в сети

Животное с невозмутимым видом продолжило свой отдых Фото: принтскрин видео.

«Никогда такого не было, и вот опять» – шутят жители Приморья, увидев кадры морской прогулки с акватории вблизи Владивостока. Дело в том, что сивуч забрался в катер, стоящий на рейде у Токаревского маяка в проливе Босфор Восточный. Естественно, что необычный пассажир привлек внимание окружающих, хоть в столице Приморья уже привыкли к проделкам морских обитателей. Кадры разлетелись по соцсетям, сделав из морского льва знаменитость.

Судя по видео, на кадрах именно сивуч – крупнейший представитель семейства ушастых тюленей. Во Владивостоке мормлеков замечают довольно часто. Так, в середине июня, более мелкий представитель вида забрался на бульб корабля. Таким образом животные нежатся на солнышке. Однако длительные солнечные ванны заставили тогда многих поволноваться. Люди забеспокоились, не нужна ли тюленю помощь. Специалисты же отмечают, что это обычное поведение для животных и ни в коем случае не стоит к ним приближаться и тем более пытаться кормить.

Видимо крепыш на маяке, тоже решил погреться, выбрав при этом наиболее доступный катер. Даже при приближение людей сивуч остался спокоен и невозмутим.

– Как приятно смотреть на таких прекрасных жителей нашей акватории! Лучше, чем в океанариуме. Всех на волю выпустить!, – отмечают жители Приморья в социальных сетях.

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