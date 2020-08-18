Алексей Буяков: Членами РГО были и Наздратенко, и Дарькин. Ждем в гости Кожемяко

Гость студии - Алексей Михайлович Буяков Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сегодня, 18 августа 2020 года, исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. Приморское краевое отделения Русского географического общества – Общество изучения Амурского края - было создано в 1884 году. Об истории его создания, людях, его возглавлявших, и нынешних буднях Общества в эфире радио «Комсомольская правда» поговорили с его председателем Алексеем Буяковым.

Алексей Михайлович Буяков - председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества - Общества изучения Амурского края. Автор ряда книг по вопросам истории Владивостока, Приморского края и Тихоокеанского флота.

Как было

Все начиналось, кстати, с заметки в газете «Владивосток». Зимой 1883 года флотский механик Устинов написал, что неплохо бы создать городской музей. И вокруг этой идеи объединились самые разные люди, неравнодушные к истории и географии.

- Он не хотел оставаться обычным обывателем и предложил создать клуб по интересам. А интерес к территориям, которые отошли по Пекинском мирному договору к России, был очень большой. Не исследована флора, фауна, не было описание проживающих тут народов. Приморье представляло собой терра инкогнито – непознанную землю, - рассказывает Алексей Буяков.

Первыми и главными исследователями были военные. Оно и понятно. Но теперь началось исследование региона и с другой, мирной позиции.

В апреле 1884 года клуб по интересам оформился наконец в Общество изучения Амурского края. Был утвержден устав, и 45 отцов-основателей оставили свои подписи под ходатайством о создании этой первой научно-просветительской исследовательской организации на территории Российского Дальнего Востока. Ближайший филиал РГО в то время находился в Иркутске, где располагалась резиденция Восточно-Сибирского генерал-губернатора.

Кто входил в Общество? В первую очередь, военнослужащие владивостокского гарнизона и Сибирской флотилии, предприниматели, мещане и другие люди, которым была не безразлична судьба края. Первым председателем избрали Федора Федоровича Буссе – начальника переселенческого управления в Южно-уссурийском крае.

- Он сделал для переселенцев очень много, но еще больше – для ОИАК. Благодаря ему организовывались экспедиции, благодаря ему появился журнал «Записки Общества изучения Амурского края». Сегодня в свет вышел уже 46 том, в котором публикуются материалы членов нашего общества, - рассказал Алексей Буяков, после чего подарил его редакции «КП».

Как будет

Сегодня Общество изучения Амурского края объединяет более 500 человек. Много это или мало? Всего в Русском географическом обществе состоит порядка 23-25 тысяч человек. Точную цифру обещают озвучить на съезде в ноябре этого года.

Члены ОИАК – это ученые ДВО РАН, преподаватели различных учебных заведений Приморья, военнослужащие, как действующие, так и в отставке. Кроме того, это неравнодушные люди, для которых история и краеведение – важная часть жизни. Любители. Но в хорошем смысле. Люди, которые любят свой город, свой край.

Встать в ряды РГО может любой желающий, но нужно проявить себя. Одно из важных условий – тебя должны рекомендовать не менее двух членов ОИАК. А еще можно войти в попечительский совет при Обществе. Сейчас он обезглавлен и фактически распущен.

- Надеюсь, что деятельность его возобновится с новым председателем. Олег Николаевич Кожемяко давно хотел посетить Общество изучения Амурского края, познакомится с архивом, библиотекой. Думаю, после такой познавательный встречи он примет решение стать председателем попечительского совета. Губернатор сейчас уделяет большое внимание развитию краеведения, особенно в школе – созданию учебников географии и истории Приморья. Наверное, ни один из губернаторов так не стремился погрузиться в историю нашего родного края, - подчеркнул Буяков.

Он сообщил, что в свое время губернаторы Евгений Наздратенко и Сергей Дарькин состояли в Обществе и внесли большой вклад в его развитие.

В день 175-летия Русского географического общества говорим о прошлом и будущем Приморского края