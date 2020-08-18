Жилой комплекс «Видный»: комфортные квартиры на Карбышева во Владивостоке

Если вы задумались о покупке квартиры в новом доме, предпочитаете сэкономить и найти проект на этапе котлована, но жить потом в обустроенном микрорайоне с готовой инфраструктурой и чтобы под окнами не было других строек, а главное – чтобы застройщик вызывал доверие и мог похвастаться уже реализованными проектами, то вам будет полезно узнать подробнее про ЖК «Видный» на улице Карбышева.

Удачное вложение

Группа компаний «Жилкапинвест», уже известная такими проектами, как «Фрегат» и «Фрегат-2», «Дом на бульваре», начала новое строительство ЖК «Видный». Зона под застройку отведена в районе БАМа на улице Карбышева около домов № 22 и №22 «А». В этом районе есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни: школы, детские сады и магазины, в шаговой доступности, остановки общественного транспорта, медицинские учреждения. Фактически, это последний шанс поселиться в новострое на Карбышева, потому что других строек тут нет и не будет, что, безусловно, тоже плюс для будущих жильцов ЖК «Видный».

Дом будет состоять из двух секций по 25 этажей каждая. Первый этаж отведен под торговые и коммерческие площади. Предусмотрен подземный паркинг на 300 машиномест с доступом из дома. На цокольном этаже будет размещена колясочная с возможностью выхода сразу во двор.

Квартиры класса комфорт оправдывают название. Планировка квартир подразумевает наличие как компактных и уютных студий, так и просторных 4-комнатных квартир, при этом в каждой квартире предусмотрена просторная кухня до 25м2. Высота потолков - 2,8 метра, жители верхнего этажа получат полоток высотой в 3,6 метра, нижнего этажа – 4 метра.

Еще одна отличительная особенность жилого комплекса – это лоджия в каждой квартире. На верхних этажах открываются приятные виды на море. При планировке квартир дизайнеры руководствовались современными тенденциями жилищного строительства - уменьшенные спальни и увеличенное общее пространство – гостиной и кухни.

Ввод дома в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2022 года.

Жизнь меняется к лучшему

Под строительство выделен земельный участок площадью 35 тысяч квадратных метров. Однако застройщик ООО «СЗ Регион», который входит в группу компаний «Жилкапинвест», не собирается использовать всю эту территорию под строительство. В планах задействовать лишь 5,5% участка под возведение МКД, а на остальной территории разместить детские и спортивные площадки, благоустроенные прогулочные зоны, а также парковку и объекты социальной инфраструктуры.

Застройщик планирует модернизировать дорогу от комплекса до улицы Шошина. Полностью заасфальтированная проезжая часть появится здесь после того, как отпадет необходимость задействовать тяжелую строительную технику.

Вместе с благоустройством территории здесь появится спортивная зона, включающая площадки для воркаута и командных видов спорта, зеленый бульвар для прогулок. Только на озеленение планируется задействовать более 12,5 тысяч квадратных метров территории, детские площадки займут 770 квадратных метров.

Застройщик «СЗ Регион» учел многолетний опыт группы компаний «Жилкапинвест» и намерен воплотить самые смелые идеи в реальность. Проект полностью профинансирован до окончания строительства, а это значит, что сейчас самое лучшее время для приобретения квартиры. Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (423) 202-67-54.