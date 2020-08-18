В Минпромторге Приморья проходят обыски, замминистра попросили на выход

Очередные кадровые перестановки возможны в правительстве края Фото: Ярослав ЮРИН

В министерстве промышленности и торговли Приморского края проходят обыски. Что именно послужило причиной проверки – пока неизвестно. Однако, судя по всему, после визита силовиков, грядут кадровые перемены.

Как сообщает осведомленный источник, замминистра промышленности и торговли Приморского края Елену Коваль попросили освободить занимаемое кресло. По предварительным данным, она уже написала заявление «по собственному».

На данный момент известно, что обыски инициировало СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Проверка связана с выявленными фактами нарушения лицензирования. Специалисты сейчас занимаются выемкой документов, которые позволят доказать причастного работников ведомства к правонарушениям.

– Вопросы к Елене Коваль у представителей правоохранительных органов возникли еще в 2015 году. Повторные проверки указали на неэффективность ее работы как руководителя департамента лицензирования и торговли (после реорганизации Администрации в Правительство вошел в состав регионального министерства промышленности и торговли), допустившего нарушения в области лицензионного законодательства со стороны подчиненных, – прокомментировала пресс-служба правительства Приморского края.

Стоит отметить, что в январе 2020 года следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя директора департамента. Ее заподозрили в систематическом получении взяток за пособничество при нарушении лицензионных правил торговли алкоголем. Суммы вознаграждений были от 15 до 200 тысяч рублей.

– Эпизоды, по которым проводится текущее расследование,происходили в это же время и под подозрением оказался еще один сотрудник реорганизованного департамента лицензирования и торговли. Таким образом, существовала коррупционная схема, реализация которой стала возможной при бездействии руководства при осуществлении процедур выдачи лицензий, – сообщили в краевом правительстве.

Напомним, в конце прошлого года обыски также прошли в департаменте лесного хозяйства. Тогда проверка состоялась в связи с расследованием о получении взятки.

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