Коронавирус в Приморье, последние новости на 19 августа 2020: зрители в кино будут сидеть в шахматном порядке

Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Приморском крае постепенно снижается Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 19 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 8527 (+89 за сутки). Из них вылечились 6842 (+121 за сутки). Также за сутки от новой болезни погиб один человек. Итого число жертв пандемии в Приморье — 99.

инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Количество ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Приморском крае на протяжении 12 дней постепенно снижается. Власти региона рассматривают вопрос о переводе части коечного фонда, созданного под «коронавирус», для медпомощи людям с другими заболеваниями.

Региональный Минздрав продолжает отмечать достаточно высокий уровень заражаемости новой инфекцией жителей края.

инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

Открывающимся театрам и кинотеатрам разрешено использовать только 50% имеющихся в залах мест. Обязательна рассадка людей в шахматном порядке, зрительские места должны обрабатывать раз в два часа, а кафе и буфеты будут работать только навынос.

Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Его снятие предусмотрено только особым распоряжением главы региона. В местах скопления людей должны соблюдаться масочный режим и «социальная дистанция».

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