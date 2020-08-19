Молодые профессионалы получили «билет в будущее»

Приморцы с честью прошли первый этап соревнований Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В Приморье завершаются отборочные соревнования за право выйти в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020. Уже известны имена четырех лидеров, которые будут представлять регион на всероссийском уровне.

- От Приморья в финале три представителя Владивостокского судостроительного колледжа: Даниил Новиков, в юниорах - Анастасия Егорова и Максим Натаров, а также студентка Артемовского филиала энергоколледжа Ольга Плеханова, - рассказала начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова.

Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет. В этом году как отборочные этапы, так и финальные состязания впервые состоятся в дистанционно-очном формате.

Ранняя профориентация

В Приморье уделяется большое внимание ранней профориентации школьников в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. В частности, в 2020 году край вновь принимает участие в федеральном проекте «Билет в будущее», который реализуется совместно с оператором проекта - союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

- Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом - уже 74. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тысяч получили возможность «потрогать профессии руками» во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия - в том, что вместе с «Билетом в будущее» ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине, - заявила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Евгения Кожевникова.

Евгения Кожевникова. Фото: из личного архива

В прошлом году наш край стал пятым среди российских регионов по исполнению проекта «Билет в будущее». В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие почти 10 тысяч школьников края. Лидером по охвату школьников стал Уссурийский городской округ. Кроме того, среди активистов - Арсеньев, Владивосток и Находка. Результатами порадовали также Михайловский, Надеждинский, Хасанский, Спасский и Партизанский районы, Спасск-Дальний и Ханкайский муниципальный округ.

- В текущем году мы решили продолжить реализацию проекта, поскольку он позволяет школьникам узнать больше об интересных для них специальностях, а также помогает ответить на особенно волнующий многих выпускников вопрос: «Куда идти учиться после школы?» - пояснила заместитель председателя правительства Приморского края - министр образования Наталья Бондаренко. - В отборочных соревнованиях от Приморского края приняли участие 18 конкурсантов в 15 компетенциях. Конкурсные площадки были размещены в семи образовательных учреждениях.

Новые мастерские

Отборочные соревнования проходили по компетенциям от веб-дизайна до поварского дела. Базовыми площадками стали Владивостокский судостроительный колледж, колледж технологии и сервиса, промышленный колледж энергетики и связи, Спасский педагогический колледж, Дальневосточный судостроительный колледж, Черниговский сельскохозяйственный колледж, Владивостокский базовый медицинский колледж, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса.

А в следующем году в Приморье появятся еще 12 мастерских для подготовки специалистов по стандартам WorldSkills Russia. Конкурс в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» проводится ежегодно. Господдержкой обеспечивают профессиональные образовательные организации для модернизации их материально-технической базы, где готовят молодых специалистов по специальностям, востребованным на рынке труда региона. В этом году отбор прошел по семи направлениям: «Искусство, дизайн и сфера», «Строительство», «Информационно - коммуникационные», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные технологии», «Сельское хозяйство», «Социальная сфера».

- Участие от Приморья в конкурсе приняли 20 колледжей и два вуза. Всего образовательные организации подготовили 35 заявок на участие. По итогам отбора получателями грантов на 2021 год признаны Дальневосточный технический колледж ДВТК) и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, - отметила начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова.

Общая сумма грантовой поддержки для Приморья составила почти 75 миллионов рублей: ДВТК в Уссурийске получит 25,3 миллиона рублей по направлению «Строительство», ВГУЭС - 13,3 миллиона и 35,5 миллиона по направлениям «Искусство, дизайн и сфера услуг» и «Информационные и коммуникационные технологии» соответственно. Софинансирование из бюджета края составит 10 процентов. Кстати, эти направления соответствуют Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года.

Востребованные специальности

Колледж сервиса и дизайна ВГУЭС будет базовым для подготовки поваров, технологов и официантов. Сейчас потребность в таких кадрах для туристической отрасли, предприятий общественного питания большая. Сегодня в колледже можно получить специальности «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело». ВГУЭС является региональной площадкой по стандартам WorldSkills Russia компетенции «Поварское дело». Совместная работа регионального правительства, учебного заведения и ведущих рестораторов позволит обучать, выпускать высококвалифицированные кадры, гарантировать им рабочие места. В краевом бюджете будет предусмотрена субсидия на обучение школьников. За семь лет программа позволит подготовить 375 специалистов. Лучшие повара проведут им мастер-классы, первые выпускники будут трудоустроены уже в 2021 году.

- Мы выпускаем 25 поваров в год, из них 75 процентов трудоустраиваются в кафе и ресторанах. Но наша материальная база позволяет выпускать 100-150 специалистов ежегодно, - отметил директор колледжа Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Кузнецов. Фото: Марина Ещенко, пресс-служба ВГУЭС

В школах Приморья создадут предпрофессиональные медицинские классы. Участников проекта ранее отобрали по результатам конкурса. Образовательные учреждения оценивались по нескольким ключевым критериям: кадровое обеспечение, анализировалось количество детей, которые в последние три года выбирали профильные предметы для сдачи ЕГЭ - это химия и биология, а также средний балл по результатам этих экзаменов. Кроме того, во внимание принимались достижения школьников во Всероссийской олимпиаде школьников и в других мероприятиях, связанных с демонстрацией навыков и умений по профильным предметам.

Важно, что учебный процесс школы, которые задействованы в проекте, станут выстраивать совместно с колледжами и вузами края, а также потенциальными работодателями. Таким образом, ребята смогут узнать о профессии врача не только в теории, но и на практике.

- Предпрофессиональные классы создадут на базе пяти школ, две из них располагаются во Владивостоке, еще по одной - в Уссурийске, Находке и Арсеньеве. На оснащение их необходимым оборудованием из бюджета выделят 70 миллионов рублей, - пояснила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Справка «КП»

WorldSkills - это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение соревнований.

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