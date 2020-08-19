Погода резко испортится. Экстренное предупреждение объявлено в Приморье

Погода может испортиться в ближайшее время Фото: Ярослав ЮРИН

19 августа на погоду в Приморье влияют фронтальные разделы. В крае ожидаются дожди различной интенсивности, местами ливни с грозами. Спасатели выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, с рекомендациями для отдыхающих эвакуироваться с побережья.

По данным Приморского УГМС, в среду в Приморье ожидаются ливневые дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов и менее. В отдельных районах будут грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

– На реках западных и центральных районов края ожидается подъем уровня воды на от 10 до 30 сантиметров. На реках центральных районов возможен выход воды из берегов с подтоплением пониженных территорий, хозяйственных объектов и участков дорог, – сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Из-за непогоды спасатели также прогнозируют увеличение числа ДТП на трассах, возможное затруднение движения из-за подмыва опор мостов и подтопления части дорог. Не исключены аварии на ЛЭП и в системе ЖКХ.

Отдыхающих на побережье просят переместиться в безопасные места. Также специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от входа в море и туристических маршрутов. Любителям рыбалки и охоты сегодня лучше перестраховаться.

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