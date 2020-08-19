Легендарный парусник «Седов» отправился из Владивостока в арктическую экспедицию

Занесенный в Книгу рекордов Гиннесса парусник «Седов» отправляется в трансарктический переход. Фото: Игорь Новиков

Учебное парусное судно «Седов» отправилось Северным морским путем из Владивостока в Калининград. Этот проход завершит кругосветную экспедицию, посвященную 75-летию Великой Победы, 200-летию открытия Антарктиды и 100-летнему юбилею самого барка «Седов».

Уникальная кругосветная экспедиция планировалась несколько лет. Необходимо было не только подготовить команду, но и провести все необходимые ремонтные работы на судне. А это поистине хлопотный труд, ведь легендарный парусник «Седов» занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней.

Морскую практику на судне пройдут почти 140 курсантов морских учебных заведений. Фото: Игорь Новиков

- Быть капитаном парусника - это тяжелая работа, но она по-настоящему мужская. Для меня это уже второе кругосветное плавание. Первая у меня была с 2005 по 2006 год, я тогда был в должности третьего помощника капитана учебного парусного судна «Крузенштерн». Кстати, посетили мы тогда и славный город Владивосток, было это в феврале 2006 года. Эта кругосветная экспедиция посвящена 75-летию Великой Победы и 200-летию открытия Антарктиды, она готовилась заблаговременно, экипаж подбирался за год до ее начала, а ремонтные работы начали проводить еще за два года до старта, - говорит капитан парусника Евгений Николаевич Ромашкин, который провел первый этап кругосветного плавания «Седова» от Калининграда до Владивостока.

После дозаправки, пополнения запасов продуктов и медикаментов, заселения новых курсантов и обязательного инструктажа все готово к отправлению «Седова» в заключительный этап кругосветного путешествия - трансарктическому переходу из Владивостока в Калининград. Барк посетит порты Певек, Сабетта, Мурманск, а также подойдет к Шантарскому архипелагу и островам Новой земли, где планируется установка памятника в честь великого гидрографа и полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Капитану барка «Седов» представители Росрыболовства и Правительства Приморского края вручили флаг экспедиции Северного морского пути. Фото: Игорь Новиков

Кстати, это не первый раз, когда «Седов» совершает трансарктический переход. Для успешного путешествия неизменным остается этап планирования и подготовки экспедиции. В первую очередь необходимо проверить корпусные конструкции судна: выдержат ли они Северный морской путь. Немаловажным элементом подготовки является проверка безопасности как судна, так и экипажа. Евгений Ромашкин вспоминает, что во время первого этапа «кругосветки» пришлось именно этим аспектам уделять особое внимание.

Барк посетит порты Певек, Сабетта, Мурманск, а также подойдет к Шантарскому архипелагу и островам Новой земли. Фото: Игорь Новиков

- Самым запоминающимся моментом за эту «кругосветку» для меня стал проход Малаккским проливом в сопровождении буксира Тихоокеанского флота «Калар» под командованием Сергея Ильичева. Совместно с парусником «Паллада» мы должны были пройти более 600 миль. «Калар» сопровождал парусники для предупреждения возможной атаки со стороны пиратов. Нам нужно было четко скоординировать наши действия. Для меня, человека, который еще не проходил этим проливом, это было самым запоминающимся событием. Но вы должны понимать, что подобных событий за шесть месяцев у нас было достаточно, - говорит Роман Ромашкин.

Барк «Седов» отправился в завершающий этап кругосветной экспедиции Фото: Сергей БАЛАНОВ

Переход Северным морским путем из Владивостока в Калининград даст курсантам учебных заведений Росрыболовства бесценный опыт плавания в условиях Крайнего Севера. Экспедиция укрепит положительный имидж российского парусного флота и откроет новые горизонты для молодежи. Морскую практику на судне пройдут почти 140 курсантов морских учебных заведений – будущие судоводители, судомеханики, электромеханики и радисты. В экспедицию по Северному морскому пути барк «Седов» поведет капитан-наставник Михаил Новиков, дублером у него будет Виктор Николин.