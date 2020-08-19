В Приморье стартует прививочная кампания

Прививка снизит риск осложнений от смешанных форм инфекций Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приморье продолжается подготовка к сезонному росту заболеваемости ОРВИ и гриппом, которые традиционно приходятся на начало сентября и продолжаются до наступления весны.

- В этом году эпидемиологическая ситуация ожидается достаточно напряженной, поскольку прогнозируется, что у населения могут встречаться смешанные формы инфекции: коронавируса с ОРВИ или гриппом. Уже сейчас есть данные, что такое сочетание заболеваний отяжеляет течение COVID. В зону риска попадают даже те группы, которые сейчас считаются достаточно спокойными,- отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Опасный «микс»

Специалисты прогнозируют обострение сезонного роста заболеваемости в этом году. Главная опасность в том, что вирус гриппа в сочетании с коронавирусом может спровоцировать серьезные осложнения протекания болезни. Поэтому в этом году очень важно сделать прививку. На фоне COVID-19 очень высока вероятность того, что будут встречаться смешанные формы заболеваний. Чтобы свести к минимуму риски осложнений от смешанных форм инфекций, необходимо принять участие в прививочной кампании.

Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, за прошедший период 2019-2020 годов в Приморье в эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом переболели более 241 тысячи человек. Эпидемия затронула 13,2 процента населения края. Среди заболевших преобладают дети до 17 лет – 84,5 процента. Большинство из них – малыши 3-6 лет. В основном те, кто посещают детские сады. В этом году из-за эпидемической ситуации они – одни из первых в группе риска.

- Особенностью приближающегося эпидсезона является включение в циркуляцию COVID-19: с 10-й недели 2020 года общее число заболевших гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями существенно увеличилось по сравнению с аналогичными неделями предыдущего сезона, – акцентировала внимание главный санитарный врач региона.

Татьяна Детковская. Фото: primorsky.ru

Предотвратить такой «микс» заболеваний поможет обычная сезонная прививка от гриппа. Специалисты профильного ведомства рекомендуют не пренебрегать этим способом защиты от инфекции, поскольку в этом году ожидается циркуляция вирусов гриппа других штаммов, отличных от тех, которые были в предыдущие три года.

- К сожалению, в этом году мы входим в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на довольно высоком уровне больных COVID-19. Вероятность того, что будут встречаться смешанные формы заболеваний, очень высока. И если достаточное количество населения откажется от вакцинации, есть значительные риски полностью перепрофилировать работу здравоохранения на инфекционное направление в сезоне ноябрь-февраль. Это означает, что мы будем вынуждены сокращать плановую помощь населению, – подчеркнула министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Бесплатная инъекция

Почти 70 тысяч приморцев могут бесплатно привиться от пневмонии. В регионе имеется в наличии вакцина и для детей, и для взрослых. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, воспользоваться правом на бесплатную вакцинацию могут малыши в возрасте до двух лет включительно и взрослые из групп риска, – всего около 70 тысяч человек.

- В первую очередь, внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкологические проблемы и другие показания, – пояснила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева. - С помощью вакцинации формируется иммунитет к болезнетворным инфекционным агентам, которые вызывают тяжелые заболевания и влияют на риск осложнений.

Евгения Воробьева. Фото: primorsky.ru

Ежегодную прививочную кампанию в Приморье проводят в соответствии с национальным календарём прививок и в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы. В настоящее время в регионе в наличии достаточное количество пневмококковой вакцины «Превенар» и «Пневмовакс23». Кстати, в отличие от гриппа, профилактика которого проводится сезонно, прививку от пневмококковой инфекции можно делать в любое время года.

Специалисты обращают внимание на то, что помимо самой болезни, прививка от пневмонии защищает еще и от целого ряда опасных заболеваний: менингита (инфекционное воспаление головного мозга), эндокардита (бактериальное воспаление внутренней оболочки сердца, вызванное пневмококковой инфекцией), отита (воспаление среднего уха) и других.

Мобильные комплексы

Сделать прививку можно будет с 1 сентября любым доступным способом. Планируется организовать вакцинопрофилактику максимально удобно для пациентов. Жители Приморья могут обратиться в прививочный кабинет поликлиники по месту своего жительства, получив предварительную консультацию у участкового педиатра или терапевта. Именно они определяют показания для данной вакцинации.

Работодатели также могут позаботиться о здоровье трудового коллектива, пригласив на предприятие выездную медицинскую бригаду. Также ведется вакцинация пожилых людей против пневмококка, в социальных учреждениях Приморья. Прививку жители края почтенного возраста получат в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет

Новшество этого года – мобильные комплексы в популярных у горожан местах отдыха,- в которых можно будет получить профилактическую дозу вакцины от гриппа совершенно бесплатно. Единственное требование – иметь при себе паспорт.

- Планируем установить 12 брендированных медицинских палаток в таких крупных городах, как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Все они будут комфортны и безопасны для пребывания – внутри помещения будет поддерживаться необходимая для процедуры температура, а также проводиться все необходимые дезинфицирующие мероприятия, предусмотренные в рамках текущей эпидемиологической обстановки, – сообщили в краевом минздраве.

Всего в 2020 году планируется привить более 1,1 миллиона жителей Приморья. Это порядка 60 процентов населения региона. Из них около 75 процентов – те, кто входит в группы риска.

Справка «КП»

Пневмококковая инфекция – группа инфекционных заболеваний, вызываемых пневмококком, проявляющихся гнойно-воспалительными изменениями в легких (пневмония), центральной нервной системе (гнойный менингит), сердце (эндокардит), суставах (остеомиелит, гнойный артрит) и других. Инфекции среднего уха, синуситы и бронхиты представляют собой менее тяжелые проявления пневмококковой инфекции, но их частота значительно выше. Пневмококковая инфекция является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире.

Важно!

Прививаться от гриппа нужно ежегодно, так как вирус гриппа обладает высокой изменчивостью: каждый новый штамм отличается от своих предшественников. На этом факте основывается ошибочное мнение о бесполезности прививок: многие считают, что нет смысла защищать организм от «прошлогодней» инфекции. В действительности новые противогриппозные вакцины выпускаются ежегодно. Их разработка базируется на исследованиях специалистов Всемирной организации здравоохранения, довольно точно предсказывающих характеристики штаммов гриппа, которые будут наиболее активны в следующем эпидсезоне. Кроме того, большинство вакцин поливалентны, то есть могут обеспечить защиту от нескольких разновидностей возбудителя. Важно отметить, что вакцина ежегодно меняет свой штаммовый состав. Мутирует вирус, и соответственно, под новую мутацию создается новая вакцина. Поэтому ошибочно думать, что каждый год людей прививают одной и той вакциной.

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