Собери ребенка в школу: как правильно подобрать качественную и недорогую школьную форму

"Комсомольская правда" собрала в одном месте все советы и информацию о том, как подготовить ребенка к школе во Владивостоке в 2020 году. Теперь не нужно искать по крупицам информацию о том, как правильно выбрать обувь, какие гаджеты необходимы школьникам и как помочь ребенку адаптироваться к школе. Вся эта и другая полезная информация теперь доступна вам в одном спецпроекте "Собери ребенка в школу".

Сегодня мы расскажем, на какие моменты нужно обратить внимание при выборе школьной формы.

Если в вашей школе вопрос с формой решен централизованной закупкой, вам повезло. Но надо понимать, что так не везде, поэтому вот несколько простых правил.

- Откажитесь от одежды, на ярлычке которой указано «только химчистка».

- Подкладка обязательно должна быть из натуральных тканей.

- Резкий запах говорит о содержании опасных химических красителей.

- Для осени и весны лучше всего подходит хлопок и лён, для зимы — шерсть и кашемир. Сведите к минимум использование синтетических тканей.

- Выбирайте свободную одежду, чтобы она нигде не давила ребёнку.

- Не покупайте школьную форму «на вырост» — хоть это экономичный вариант, ребёнок в такой выглядит неряшливо. Кроме того, пока он дорастет до нужного размера, форма придёт в негодность.

- Выбирайте одежду сдержанных цветов.

- Сразу выбирайте несколько предметов одежды, чтобы можно было менять комплектацию в течение недели.

Остальные полезные советы по подготовке ребенка к школе вы найдете на страничке нашего спецпроекта "Собери ребенка в школу".