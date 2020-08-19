Коронавирус в Приморье, последние новости на 20 августа 2020: в мобильных пунктах будут прививать от гриппа бесплатно

В Приморье завершается подготовка к прививочной кампании против гриппа и ОРВИ. Уже с 1 сентября можно будет пройти вакцинацию.

Коронавирус в Приморье и Владивостоке, последние новости на 20 августа 2020 года. За сутки COVID-19 выявили у 89 пациентов. Общее число подтвержденных случаев составило 8616.

В минувшие 24 часа вылечилось 79 приморцев. Всего с начала эпидемии победить опасное заболевание смог 6921 человек. Не справились с заболеванием 99 жителей края.

инфографика: Яндекс. Коронавирус. Статистика

За минувшие 24 часа в регионе через специализированные лаборатории по выявлению нового вируса прошли и были обследованы на наличие инфекции 2047 человек. Количество людей, обследованных в крае, на сегодня составляет уже более 10% от всех живущих в Приморье. Общая цифра обследованных подошла к отметке в 275 тысяч.

Темп прироста заболеваемости COVID-19 на данный момент составляет 1,04% и, по утверждению специалистов, число выявляемых случаев заражения все еще считается высоким.

Сейчас полным ходом идет подготовка к сезонной прививочной кампании против гриппа. Прививки начнут делать 1 сентября и министерство здравоохранения края сообщило подробности предстоящего мероприятия.

В 2020 году медики планируют привить не менее 60% населения региона, то есть более миллиона человек. Причем большая часть приморцев сможет получить иммунитет бесплатно.

— За счет средств федерального бюджета будут прививать представителей групп риска: детей с 6 месяцев до 18 лет, граждан старше 60 лет, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями, работников медицинских, коммунальных и образовательных учреждений, сферы транспорта, а также студентов и граждан призывного возраста, — сообщили представители краевого минздрава.

Но получить прививку бесплатно смогут не только представители групп риска. Для повышения доступности вакцины собираются привлечь средства страховых компаний и краевого бюджета.

Работодатели, желающие привить своих сотрудников, смогут либо заключить договор с медицинскими организациями, либо приобрести вакцину.

Продолжится прививочная кампания против гриппа в Приморском крае до 1 ноября.

Напоминаем, в крае бессрочно действует режим повышенной готовности до особого распоряжения главы региона. Жители Приморья в местах, где собирается значительное количество людей, должны соблюдать правила эпидбезопасности, в частности, носить медицинские маски и выдерживать дистанцию в полтора метра до ближайшего человека.

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