Краевые и районные больницы вновь госпитализируют пациентов

Меры безопасности неукоснительно соблюдаются в лечебных учреждениях Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье продолжается работа по возобновлению плановой помощи в больницах региона, в том числе в условиях стационара. При этом соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры.

- Пациенты, которым предстоит плановая госпитализация, проходят тестирование на коронавирус методом ИФА-диагностики. Результаты человек получает уже на второй-третий день, - пояснила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко. - Во всех учреждениях здравоохранения строго обязателен масочный режим. Посещение больных в стационарах запрещено.

В числе клиник, которые вернулись к обычному режиму работы с поправкой на ситуацию с COVID-19, - тысячекоечная больница во Владивостоке ( ВКБ №2). Плановая помощь здесь оказывается по всем профилям коечного фонда.

- При плановой госпитализации необходимо направление из поликлиники, оформленное в едином информационном ресурсе (ЕИР) и результаты диагностических исследований согласно перечню врача стационара, а так же для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции необходимо пациенту выполнить исследование методом ИФА на COVID-19 двухкратно с интервалом 14 дней. Данное исследование должно быть проведено в медицинской организации, к которой прикреплён гражданин, результаты должны быть указаны в направлении. Эти меры направлены на профилактику распространения инфекции и соблюдение всех мер безопасности, - рассказала зам. главного врача по лечебной части ВКБ №2 Светлана Галактионова.

Светлана Галактионова. Фото предоставлено пресс-службой ВКБ №2

С конца июля в Приморье возобновлена высокотехнологическая медицинская помощь, а также госпитализация для проведения ЭКО.

- В целях профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, оба супруга должны быть обследованы на КОВИД перед вступлением в Программу и перед пункцией яйцеклеток не позднее, чем за семь дней до начала процедуры, - уточнила главный врач краевого Перинатального центра Татьяна Курлеева.

Татьяна Курлеева. Фото из архива КП

Лечение в условиях стационара возобновили также в больницах северных районов региона. Это ЦРБ в Пластуне, Кавалерово, Ольге, Дальнегорске, а также Лазо. Кроме того, на днях 12 стоматологических клиник во Владивостоке в Артеме, Находке, Уссурийске, Спасске, Лесозаводске, Дальнереченске, Партизанске получили разрешение принимать не только пациентов с острой болью, но и проводить плановое лечение.

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Перечень медицинских организаций, допущенных к оказанию плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара:

– круглосуточный стационар по профилям: «травматология-ортопедия», «нейрохирургия», «урология-андрология детская», «урология», «аллергология-иммунология», «акушерство и гинекология», «детская кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия»;

– дневной стационар по профилям: «аллергология-иммунология», «медицинская реабилитация», «неврология».

Важно!

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

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