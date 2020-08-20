Темпы прироста больных коронавирусом в Приморье пока не позволяют ослабить контроль и отменить масочный режим

режим повышенной готовности продолжает действовать в Приморье Фото: Милана СОКОЛ

В Приморье специалисты ежедневно продолжают выявлять десятки новых заразивших коронавирусом. Темпы прироста заболеваемости в крае хоть и ниже общероссийских, но статистика по-прежнему удручающая. По мере стабилизации обстановки власти намерены вернуть регион к нормальной жизни, однако на сегодняшний день о полной отмене режимов повышенной готовности и масочного – и речи быть не может.

Список больных COVID-19 в крае в минувшие сутки пополнили 87 местных жителей. Общее число подтвержденным в Приморье случаев – уже 8 703. При этом в некоторых районах края отмечается рост заболеваемости. Как сообщили специалисты на заседании регионального оперативного штаба, число больных особенно заметно выросло в Находке и Партизанском районе. Здесь с 16 августа не было зарегистрировано ни одного нового пациента, а буквально за сутки диагноз подтвердился сразу у 17 человек. Во Владивостоке, к счастью, динамика заражения начала немного снижаться.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, рост заболеваемости продолжается во многих регионах России, поэтому снимать какие-либо ограничения, масочный режим на предприятиях, оказывающих услуги населению, пока недопустимо

– Мы готовимся к началу учебного года, и нам важно не допустить его срыва. 1 сентября ждут дети, ждут родители. Важно, чтобы главы муниципалитетов еще раз проанализировали готовность школ к началу учебного года с точки зрения соблюдения санитарных требований, – заявил глава края.

Губернатор заявил, что отменять масочный режим пока недопустимо Фото: Милана СОКОЛ

Ношение масок, перчаток и «социальная дистанция» – по-прежнему остаются важными требованиями для предотвращения повторной вспышки инфекции.

– Тщательное мытье рук – актуально всегда и для всех, а уж тем более в период эпидемии. Так же стоит отметить, что при недомогании, или первых признаках простуды – лучше оставаться дома, чтобы не заразить коллег. В людных местах нужно постараться избегать тесного контакта, и я бы рекомендовала надевать маску, чтобы обезопасить себя. У многих заболевание протекает в легкой форме и бессимптомно, поэтому по виду крайне сложно оценить, болен ли человек, а поберечь себя явно стоит, – поделилась главврач Центр медицинской профилактики Артема Елена Ворончук.

Главврач Центра медпрофилактики Артема Елена Ворончук отметила важность соблюдения санитарных норм Фото:artzdrav.ru

Нестабильная эпидемиологическая обстановка и ежедневные колебания показателей, заставляют власти держать ситуацию на контроле и пресекать нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

– На территории 19 муниципальных образований проводятся 53 проверки в отношении предприятий торговли, общественного питания, баз отдыха. Всего с нарастающим итогом составлен 231 протокол, на рассмотрении в судах находятся 34 дела. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложены штрафы на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, – поделилась руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская рассказала о работе административных комиссий Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

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