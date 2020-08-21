В Приморье велосипедист свернул шею, угодив в яму на тротуаре

Трагедия унесла жизнь молодого человека. Фото: vseobovsem_lesozavodsk

Настоящая трагедия разыгралась в Лесозаводске среди бела дня. На улице Ленинская велосипедист в прямом смысле слова свернул себе шею. Очевидцы уверяют, что молодой человек попал в яму, вырытую для отвода воды. Прибывшие медики не смогли реанимировать беднягу, вынуждено констатировав смерть.

По словам местных жителей, канавы для отвода воды появились на Ленинской недавно. Но прорыли их таким образом, что оказалась подмыта большая часть тротуара. При этом какого-либо ограждения на аварийном участке нет.

Очевидцы уверены, парень погиб из-за удручающего состояния тротуара. Фото: vseobovsem_lesozavodsk

Те, кто стали очевидцами трагического случая, отмечают, что парень ехал по тротуару и угодил колесом в яму. Не справившись с управлением молодой человек упал с велика и сильно ударился. По предварительным данным, смерть наступила из-за перелома шейных позвонков. Шокированные горожане разместили информацию в социальных сетях, призывая власти обратить внимание на существующую в городе проблему.

«Канавы нарыли, вода стоит, в таких канавах и утонуть можно, особенно маленьким детям. Вода дальше никуда не уходит, надо доделывать, пока не случилась очередная беда. Все в болото уже превратилось», «Это уже ни в какие ворота!!!! Там на самом деле огрызок от тротуара!!!!», «Я катался на велосипеде и чуть не упал на проезжую часть. Хочу обратиться к ответственным инстанциям, пусть нормально ремонтируют, а то люди гибнут из-за халатности», – с негодованием отмечают местные жители.

Прогулка на велосипеде закончилась трагедией. Фото: vseobovsem_lesozavodsk

На момент публикации получить комментарий от администрации Лесозаводского городского округа не удалось. В пресс-службе полиции и представители Следственного комитета Приморья отметили, что информация уточняется.

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