Коронавирус в Приморье, последние новости на 22 августа 2020: новые вспышки и правила для школьников

Новости коронавируса

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 22 августа 2020 года. К этому моменту в Приморье официально зафиксировано 8 789 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии, выздоровели 7 055, умерли 99 человек.

За последние сутки заболело 86 человек, выздоровело 75. Новых жертв нет.

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Несмотря на то, что число заболевших за сутки медленно снижается, в Роспотребнадзоре считают, что расслабляться нельзя. Как сообщила руководитель ведомства Татьяна Детковская, среднесуточное число новых заболевших выросло сразу в семи муниципалитетах: в Дальнегорске, Находке, в Пожарском и Кировском районах, Арсеньеве и Лесозаводске, а также во Владивостоке. На столицу российского Дальнего Востока приходится 65% всех новых случаев.

Маски школьникам не обязательны, детсады - в сентябре

Глава региона еще раз подтвердил, что с 1 сентября школа для приморских детей начнется в обычном офлайновом режиме. Правда, на линейку первоклашки пойдут без родителей – массовые мероприятия все еще запрещены.

Сегодня стало известно, что учиться дети будут без медицинских масок.

— Ношение масок для детей необязательно, поскольку они болеют редко и чаще переносят инфекцию в легкой, бессимптомной форме, — сообщила замглавы приморского Роспотребнадзора Светлана Морозова.

В школе везде поставят антисептики для детей. И будет действовать так называемый «входной фильтр» - у каждого входящего должны измерять бесконтактным способом температуру тела.

Также представитель Роспотребнадзора заявила, что в случае продолжения стабилизации эпидобстановки в Приморье в сентябре в полном объеме начнут работать детские сады. Пока на базе дошкольных учреждений действуют только дежурные группы.

Напомним, в Приморье до особого распоряжения губернатора продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования - «масочный режим» в местах скопления людей, а также «социальную дистанцию» между гражданами.

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