Изголодались по культуре: артисты театра молодежи во Владивостоке прочитали для жителей пьесу

Подобная читка под открытым небом происходила в городе впервые Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Читка пьесы под открытым небом прошла в дворике Приморского краевого драматического театра молодёжи. После долгого периода пандемии это была первая встреча артистов со своим зрителем. На специально оборудованной площадке театралы зачитали произведение Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой".

Задолго до начала представления перед закрытыми воротами театра выстроилась толпа людей. Кто-то, явно соскучившись по представлениям, пришел осознанно, а кто-то просто проходил мимо и, полюбопытствовав о происходящем (из окон театра выглядывали актеры и зачитывали отрывки из различных произведений), не смог не остаться.

Задолго до начала перед воротами во двор выстроилась толпа Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

«А чего все ждут?, «А что происходит?» - то и дело перешептывались прохожие. Оно и не удивительно: читка пьесы на свежем воздухе во Владивостоке проходила впервые. Работники театра с нуля из подручных средств организовали у себя во дворике площадку: зацементировали пол, развесили лапочки. Все делали, как говорят, на "голимом энтузиазме".

- Расходный материал собирали со всего: вывеска наша старая, стулья принесли из зала. Саму сцену взяли из нашей постановки "Герой нашего времени". Бутафоры вот вырезали, лампочки прикрутили. Все это - ручная работа и любовь к театру, - рассказала Лидия Василенко, художественный руководитель.

Около сцены можно было даже лечь Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Период пандемии, как и все, театр молодежи переживал тяжело. В первую очередь, как признаются театралы, боялись, что за такой долгий срок потеряют своего зрителя. Но, как оказалось, опасения были напрасны. На читке пьесы был полный аншлаг - сидячих мест было много, однако желающих послушать произведение оказалось еще больше.

- На протяжении пандемии нам столько теплых слов писали в соцсетях. Мы знаем, что некоторые ждали эту встречу, но, если честно, не ожидали, что столько людей к нам сегодня придет. Это такое счастье и радость для нас! Мы переживали, что потеряли своего зрителя, поэтому нам была важна поддержка, - отметил Игорь Селезнев, директор Приморского краевого драматического театра молодежи.

Игорь Селезнев, директор Приморского краевого драматического театра молодежи Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Выбранная для читки пьеса «Сережа очень тупой» - произведение современное (настолько, что в нем даже упоминается шоу Comedy Club). По сюжету в гости к главному герою Сереже - программисту лет тридцати, приходят три курьера. Для протагониста у них есть посылка, которую он, собственно говоря, не заказывал, но которую ему, несмотря на указанные инициалы и адрес, так легко и не отдают. Чтобы получить посылку главному герою нужно провести целый час с курьерами.

Трех курьеров играли артисты разного возраста Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Читка пьесы под открытым небом вызвала у приморских зрителей бурю позитивных эмоций - на протяжении часа во дворике театра раздавался громкий смех.

- Я выбрал эту пьесу для читки еще на фестивале "Метадрамы" в 2018 году. В ней есть очень хороший юмор - она действительно смешная. И ко всему прочему, она довольно компромиссная: в ней нет нецензурной лексики, нет оскорблений чувств верующих и т.д. Ей сложно кого-то оскорбить, - поделился режиссер Герман Авеличев.

Пьеса вызывала у зрителей улыбки Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Вместе с артистами после читки пьесы режиссер остался на сцене и отвечал на вопросы публики. Причем обсуждение заняло едва ли не столько же времени, сколько и само представление. Слушатели спрашивали и про задумку пьесы, и про героев и, в конце концов, про самих актеров и их жизнь. Возможно, зрители просто не хотели отпускать приятный театральный коллектив и покидать такую уютную атмосферу.

- Я хочу сказать, что с нашей стороны, со стороны актеров, это тоже очень интересный опыт. Дело в том, что мы привыкли к зрительному залу, к кулисам. Когда мы знаем текст наизусть, когда мы его отрепетировали. Когда чувствуем себя как рыбы в воде. А во время читки присутствует элемент импровизации. К тому же мы не были подготовлены к реакции зрителей. И в этом отношении были, знаете, несколько насторожены, - рассказал актер Адисон Салахутдинов.

- Поэтому Адисон на всякий случай взял с собой нож, но он не пригодился, - пошутил режиссер пьесы Герман Авеличев.

Один из зрителей сказал, что его зовут Сережа Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

К выступлению коллектив готовился несколько недель. Собирались вместе и по ролям читали пьесу (кстати, во время пандемии театралы также пытались проводить репетиции в зуме, их они прокомментировали одним словом - порнография). От представления на свежем воздухе коллектив многого не ожидал. Думали, что подведет погода, или, опять же, зрителей будет мало.

- Мои ожидания: сядем, люди просто тихонечко кофе попьют (кофе, чай и печенье с круассанами во дворике раздавали бесплатно), послушают. Но нет, зрители реагировали: смеялись, вопросы задавали. Спасибо всем, кто пришел! - поблагодарил актер Игорь Сушков.

У главного героя была жена - Маша. После читки многие зрители выражали восхищение актрисе, которая озвучивала роль Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Каждый четверг до 17 сентября включительно в театральном дворике будут проходить читки спектаклей. В ближайшую дату - 27 августа - артисты прочтут текст "Это шторм". В нем говорится о том, как врачи и обслуживающий персонал переживали пандемию. Читка обещает быть необычной, поскольку данное произведение - это серия документальных источников переработанных в театральную форму.

До начала читки артисты театра рассказывали в микрофоны отрывки из различных произведений Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Слушатели задавали вопросы артистам и режиссеру Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В гости к главному герою Сереже - программисту лет тридцати, приходили три курьера Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Театральный коллектив не ожидал, что на читку придет так много людей Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК