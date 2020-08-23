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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приморье, последние новости на 24 августа 2020 года: число жертв достигло сотни

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Приморье на 24 августа. Количество людей, инфицированных новым заболеванием приблизилась к 9 тысячам человек
Константин МихайловКонстантин МихайловКонстантинМихайлов
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В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперативного штаба на 01:00 часов 24 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 8959 (+84 за сутки). Из них вылечились 7168 (+58 за сутки). Также за сутки один человек погиб. Итого число жертв с начала пандемии в Приморье достигло 100.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции» между гражданами.

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