Отдай наш улов! У берегов Владивостока акула атаковала лодку рыбаков

Хищница подплыла к резиновой лодке рыбаков Фото: принтскрин видео.

Непрошенная морская гостья посягнула на улов рыбаков в акватории Владивостока. Двухметровая хищница подплыла к резиновой лодке и попыталась оторвать садки с рыбой, но мужчины не растерялись. Свое противостояние с опасной рыбой отдыхающие сняли на видео.

Как уверяют любители морской рыбалки, история развернулась 22 августа, в трех километрах от мыса Вятлина на Русском острове.

– Смотрите, какая чума, – удивляются мужчины, завидев возле лодки огромную хищницу.

Судя по видео, размер опасной красотки около 2,5 метров. Гостья несколько раз подплывала вплотную к лодке и даже «попробовала на вкус» навесной мотор плавсредства. Но главной целью акулы, судя по всему, был садок со свежевыловленной рыбой. Хищница бесцеремонно решила утащить угощение, однако рыбаки оказались не из робкого десятка. Мужчины вытащили металлическую сетку практически из пасти акулы. А после и вовсе решили попытать удачу и поймать голодную хищницу, но пока искали приманку, та уплыла.

Стоит отметить, что встречи людей и морских хищников в Приморье – не редкость. Буквально в конце июля очевидцы запечатлели на видео самую быструю в мире акулу-мако. Грациозная рыба то и дело выпрыгивала из воды, вытворяя головокружительные кульбиты. Ученые отмечают, что с наступлением тепла акулы могут появляться в Приморье вслед за рыбой, на которую они охотятся.

Специалисты уверяют, что приближаться к хищникам – крайне опасно. Не стоит их пытаться поймать, потрогать или пытаться кормить. Жителям Приморья настоятельно рекомендуем купаться только в разрешенных для этого местах и быть бдительными.

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