Дети могут стать источником заражения

От коронавирусной инфекции никто не застрахован. Фото: primorsky.ru

Специалисты говорят о том, что дети переносят заболевание коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые. Но, по словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, нужно помнить, что среди детей наибольшее количество бессимптомных форм, которые протекают как банальное ОРВИ и не принимаются никем во внимание.

- В основном у детей болезнь протекает в легкой форме, при этом клинические проявления тоже минимальные. COVID у маленьких жителей края легко спутать с респираторной инфекцией. Поэтому важно распознать заболевание, ребенок становится переносчиком коронавируса и может заразить окружающих, - рассказала заведующая детским инфекционным отделением тысячекоечной больницы Наталья Бурма. - При подтверждении вируса у ребенка вне зависимости от формы болезни его сразу же госпитализируют вместе с родителем.

Наталья Бурма. Фото: vkb2.ru

Пандемия коронавирусной инфекции не щадит никого – болеют и совсем маленькие дети, и будущие мамы. О том, как беременным женщинам обезопасить своё здоровье и здоровье малыша, который только должен появиться на свет, рассказала заслуженный врач Российской Федерации, главный акушер-гинеколог Приморья, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева:

- В случае заболевания коронавирусной инфекцией у будущей мамочки повышается риск родоразрешения раньше установленного срока, возможна и задержка развития плода. Безусловно, во время беременности женщина должна быть предельно осторожной и внимательной по отношению к своему здоровью, ведь от этого напрямую зависит здоровье будущего малыша. В связи с тем, что сегодня в мире продолжается пандемия коронавирсной инфекции, необходимо не забыть о строжайшем соблюдении требований – носить маски, тщательно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, а при возможности вовсе ограничиться от посещения мест с большим скоплением людей.

Татьяна Курлеева. Фото: Сергей Тарасов

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования – носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.