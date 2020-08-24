Владивосток ждет оптимизация дорог

Передвижная лаборатория обследовала уже более 350 километров дорог приморской столицы. Фото: Анастасия Котлярова

Во Владивостоке в этом году разработают стратегию транспортного развития. Это важнейший документ, значение которого сложно переоценить. Именно на ее основе в приморской столице будут строить новые магистрали, ремонтировать и реконструировать существующие дороги, создавать парковочные пространства, менять схемы движения, внедрять автоматику и так далее.

С помощью передвижной лаборатории в дальневосточной столице уже обследовали более 350 километров дорог. И это только первый этап, впереди анализ полученных сведений.

- Производим полную диагностику дорог вашего города. Проверяем состояние покрытия, измеряем продольные и поперечные уклоны, а также оцениваем существующую дорожную ситуацию, - рассказал представитель подрядной организации Алексей Золотов.

Сейчас идет большая работа по сбору всей информации по текущему состоянию транспортной системы города и анализ нормативно-правовой базы. Эту работу проводят, в том числе, и специалисты ведущих транспортных институтов и проектных компаний Москвы и Санкт-Петербурга. В своей работе эксперты учитывают уникальный ландшафт и градостроительную специфику развития Владивостока.

Специалисты продолжат изучать потоки автотранспорта в различные интервалы времени с помощью веб-камер, установленных в различных районах города, а также по материалам видеосъемок с квадрокоптеров.

План перспективного развития транспортной системы во Владивостоке должны представить до конца этого года. Он будет направлен на повышение уровня безопасности, снижение плотности транспортных потоков, повышение комфортности общественного транспорта и создание условий для дальнейшего развития города в соответствии с мировыми стандартами.

- В перспективе во Владивостоке должна быть создана автоматизированная система управления дорожным движением, управлять которой можно будет из единого центра. В зависимости от интенсивности транспортных потоков из специализированного центра будет осуществляться регулировка работы светофоров, информационных табло, антигололедных систем, что поможет повысить уровень безопасности на дорогах и скорость прохождения потока автотранспорта, - добавили специалисты городской администрации.