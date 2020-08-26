Коронавирус в Приморье, последние новости на 26 августа 2020: более 600 медработников заразились на рабочих местах

В Приморье вылечилось от коронавируса 7350 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба на 26 августа 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Приморском крае возросло до 9123 (+81 за сутки). Из них вылечились 7350 (+128 за сутки). Также за сутки один человек погибл, итого число жертв с начала пандемии в Приморье - 101.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также соблюдение «социальной дистанции».

Более чем 9 тысяч приморцев получили диагноз «коронавирус» за все время развития пандемии в крае. Их этого числа инфицированных почти 7% составил медицинский персонал. Это более 600 медработников, говорится в сообщении регионального минздрава.

Инфографика: Яндекс.Коронавирус.Статистика

Минздрав Приморья рассматривает вакцинацию от гриппа в этом году, как способ снизить риски, которые могут возникнуть из-за наложения коронавируса и гриппа. Вакцинация жителей края начнется 1 сентября и продлится два месяца.

На территории края не останавливается работа административных комиссий, проверяющих выполнение требований санэпидрежима. 680 бойцов Росгвардии и МВД приняли участие в рейдах, проведенных за последние сутки. В муниципалитетах в мероприятиях были задействованы более 470 человек.

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