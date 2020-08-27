Первый готов. Новый сквер открыли во Владивостоке на улице Лермонтова.

Сквер открыли в День флага России, устроив двойной праздник. Фото: Анастасия Котлярова

Вместо заброшенного пустыря здесь теперь появились комфортные пешеходные дорожки, взамен испорченной вандалами и временем детской площадки установили новую, а на смену старым турникам пришла современная площадка для воркаута.

Для горожан в честь открытия нового места отдыха подготовили праздничную программу, приуроченную ко Дню Государственного флага России. На площадке развесили воздушные шары цветов российского триколора, а местным юным спортсменам вручили бело-красно-синие флаги. Также в начале мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении солиста Ансамбля песни и пляски ТОФ Олега Пастухова.

- Этот сквер сделан именно так, как вы хотели, - обратился к жителям глава города Олег Гуменюк. - Вы принимали участие в обсуждении и создали его таким своими решениями. Благодаря активным людям, которые подсказывают, настаивают на своем видении, и появляются такие прекрасные скверы и игровые площадки. Надеюсь, он вам понравится, и вы будете относиться к нему, как к своему личному.

В первый же день после открытия сквера дети облюбовали новые горки, качели и другие аттракционы, по пешеходным дорожкам катались на велосипедах и самокатах, а отдохнуть можно было на скамейках необычной формы - все гости оценили красоту и удобство новых лавочек.

- Территория на Лермонтова - это не просто детская площадка, это еще и первый «умный» сквер во Владивостоке. Сегодня здесь заработали камеры с системой распознавания эмоций и тепловизорами, а также бесплатный Wi-Fi. Такое же оборудование будет и в наших других скверах, - рассказал и. о. директора Дирекции общественных пространств города Владивостока Салават Галиев.

Был пустырь, теперь здесь сквер. Фото: Анастасия Котлярова

Современное оборудование установила компания МТС. Система интеллектуального видеонаблюдения может посчитать количество посетителей в сквере, распознать пол, возраст и эмоции человека, а также помочь в поиске людей. А тепловизоры в сквере настроены на распознавание дыма и огня, что поможет в предотвращении пожаров. Все данные с камер будут обрабатываться и передаваться в Единый городской центр мониторинга.

Не обошлось на празднике и без традиционного перерезания красной ленточки - в торжественной церемонии приняли участие Олег Гуменюк, Салават Галиев и заместитель главы города Азат Ислаев. А после по символичному кусочку раздали первым гостям сквера. Продолжилась праздничная программа концертом - гости сквера слушали популярные композиции в исполнении Екатерины Полянцевой и Полины Маевой. С показательными номерами также выступили команда каратистов «Приморье за спорт», федерации шинкиокушинкай карате и акробаты федерации трикинга Владивостока.

- Огромное спасибо, что сделали такую красоту, какой здесь никогда не было, - поблагодарил от лица жителей Трудового тренер клуба «Патриоты Родины», титулованный спортсмен Виктор Стороженко. - Работа по благоустройству велась день и ночь, мы все это видели. Вы воплотили наши мечты в жизнь. Это одна из самых крупных площадок у нас в поселке, и хотелось бы обратиться к жителям: давайте вместе следить, чтобы это не разрушалось, проводить субботники, высаживать деревья, поправлять, если где-то что-то пришло в негодность. Тогда власти и дальше будут помогать развитию нашего поселка.

КСТАТИ

Благоустройство еще четырех городских территорий по федеральному проекту во Владивостоке уже завершается: к сентябрю планируется сдать скверы Игнатьевский (Океанский проспект, 68-74а), Жариковский (Светланская, 119в), Надибаидзе (Калинина, 230) и территории на ул. Светланской, 147. Недавно также начались работы в сквере на Попова - здесь появится благоустроенная территория, где разместятся спортивная и детская площадки. Также благоустройство начинается в Матросском сквере. В этом году здесь обустроят ливневую канализацию, установят наружное освещение и систему видеонаблюдения, проложат тротуары и застелят газоны, а в следующем - возведут подпорные стены, установят лестницы и малые архитектурные формы, а также проведут озеленение.