Общественные работы снижают напряженность на рынке труда Приморья

Общественные работы не требуют профессиональных навыков. Фото: Денис НАГАЕВ

Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не могли не отразиться на рынке труда Приморского края, как и всей страны. Целые отрасли если не приостановили свою деятельность, то существенно сократили масштабы работы. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья, за период с 1 марта по 21 июля 2020 года увеличилась в 3,3 раза и составила 33 981 человек. Уровень безработицы в крае составляет 3,2 процента, тогда как 1 марта он не превышал одного процента. По данным портала «Работа в России», в конце июля почти 1,5 тысячи предприятий региона заявили об увольнениях или неполной занятости работников. В этой ситуации временные и общественные работы для многих жителей края - настоящий «спасательный круг».

Субсидии на зарплату

На субсидии для предприятий, организующих в этих непростых условиях новые рабочие места, направлено почти 44 миллиона рублей. Благодаря этому работодатели могут возместить затраты, связанные с оплатой труда специалистов при трудоустройстве их в рамках общественных и временных работ (не более одного минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и надбавок в месяц на каждого трудоустроенного гражданина).

- За субсидией обратились более 150 работодателей. Создано почти полторы тысячи рабочих мест, фактически трудоустроено 1 276 человек, в том числе 1189 работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения, - пояснили в краевом Центре занятости населения.

В дополнение к этому трансферт в размере 62,7 миллиона рублей на субсидии работодателям в связи с временным трудоустройством 1101 человека направлен в Приморье в соответствии соглашением, заключенным в июле между правительством Приморского края и Рострудом.

- Специальную федеральную меру - общественные работы - мы запустили в крае и расширили. В этом году у нас новый подход - мы работаем непосредственно с предприятиями. Компании организуют эти работы у себя на производстве: делают текущий ремонт, готовятся к открытию, работают с архивами, занимаются благоустройством своих территорий. Это люди, которые остались без источника дохода, но не уволены. Таким образом, мы поддерживаем и людей, и предприятия, чтобы они вошли в свое рабочее русло и продолжили деятельность без нашей помощи, - говорит председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Нужны рабочие руки

Несмотря на сложный для рынка труда период, приморские работодатели предлагают гражданам более 69 тысяч различных вакансий. Наибольшая потребность в работниках заявлена в таких сферах, как строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. Около 74 процентов от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих специальностей.

- В режиме неполной занятости трудятся в Приморье 10511 человек. Больше всего в этом смысле пострадали приморцы, занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг, - 2376 человек, гостиниц и предприятий общественного питания - 1368 человек, образования - 1020 человек, в сфере транспортировки и хранения - 962 человека, - прокомментировали в минсоцтруда Приморья.

С ситуацией приходится считаться. Об этом не понаслышке знает руководитель ООО «Коллегия импорта товаров» Иван Алимасов:

- Наше предприятие оказывает услуги по обеспечению питанием школьников. В результате того, что учебные заведения закрылись из-за эпидемии коронавируса, повара остались не у дел. При поддержке краевой власти удалось обеспечить их работой. На время наши сотрудники перепрофилировались в разнорабочих. В основном они выполняют ремонт в школах. Естественно, что с особым тщанием повара отнеслись к пищеблокам. Там сейчас, не побоюсь этого слова, - изумительный порядок. И это неудивительно, - для себя же старались.

Иван Алимасов. Фото: vlc.ru

Поддержка безработных

Одной из первых мер, направленных на стабилизацию ситуации, стало повышение пособия по безработице. Минимальное пособие в Приморье выросло с 1800 до 5400 рублей, максимальное - с 9600 до 14556 рублей. Также были введены доплаты на детей в возрасте до 18 лет в размере 3000 рублей на каждого ребенка.

Как подчеркнули в министерстве труда и социальной политики региона, важным направлением в период пандемии стала организация временных работ для приморцев, потерявших работу. Для граждан, признанных безработными после 18 марта и трудоустроенных на общественные или временные работы, размер материальной поддержки увеличен с 2040 рублей до 12130 рублей в месяц. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 24 миллионов рублей.

По данным на начало августа, к общественным работам в Приморье привлекли около 1,3 тысячи человек. Размер материальной поддержки для граждан, признанных безработными после 18 марта и трудоустроенных на общественные или временные работы, увеличили почти в шесть раз: с двух до 12 тысяч рублей. Наибольшее количество временных рабочих мест создано во Владивостоке, Находке, Арсеньеве, в Шкотовском и Хасанском районах.

- Приморцы, принимающие участие во временных и общественных работах, получают заработную плату, которая определяется работодателем самостоятельно в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть не ниже МРОТа - 12130 рублей, увеличенного на районный коэффициент и дальневосточную надбавку. Величина фактически выплаченной заработной платы также зависит от количества отработанного времени, ведь общественные и временные работы могут быть рассчитаны как на полный рабочий день, так и неполную занятость в течение нескольких часов в неделю, - пояснили специалисты минтруда.

Жительница Владивостока Вера Кокоулина одна воспитывает сына-подростка. Поэтому, потеряв работу, не может себе позволить пассивно ждать, когда подвернется привлекательная вакансия. Помогли в Центре занятости населения.

- Когда я встала на учет по безработице, мне сразу предложили принять участие в общественных работах. Направили на озеленение городских территорий. Даже не ожидала, что это занятие мне так понравится, хотя труд физически нелегкий. Раньше я работала почтальоном, тоже тяжело, да и платили за это копейки. А на благоустройстве заработала вдвое больше. И особенно приятно, когда жители Владивостока говорят спасибо за мою работу. Очень хорошая программа общественных работ у нас в крае. Всем рекомендую участвовать при необходимости.

Вера Кокоулина. Фото: из личного архива

ВАЖНО!

Принять участие во временных и общественных в условиях COVID-19 может любой гражданин. Трудоустроиться может любой желающий, вне зависимости от опыта работы и образования, обратившись в центр занятости по месту жительства. При этом не имеет значения, является человек безработным или трудоустроен в настоящее время. Как правило, вакансии для временного трудоустройства не требуют специальной подготовки - любой человек, в случае необходимости получения дополнительного заработка или сложностей в поиске постоянной работы, может временно подработать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 6,2 тысячи приморцев, работающих без официальных договоров, выявлено в Приморье с начала 2020 года. Во всех случаях удалось добиться оформления трудовых отношений. В минтруда напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника - отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков. Кризисная ситуация, сложившаяся на рынке труда из-за распространения коронавируса, отчетливо доказала, насколько зыбко положение работника-нелегала.

ОФИЦИАЛЬНО!

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий использование медицинских масок и перчаток, соблюдение «социальной дистанции» при посещении общественных мест.