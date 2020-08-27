Из-за нападения с ножом на полицейского во Владивостоке ввели план «Сирена»

Известного в Приморье спортсмена подозревают в нападении на полицейского. Фото: vvobanditos

Настоящей трагедией обернулся дорожный конфликт во Владивостоке. Словесная перепалка в вечерней пробке переросла в потасовку и закончилась ножевыми ранениями сотрудника полиции. Все развернулось настолько стремительно, что даже многочисленные очевидцы происшествия с трудом объясняют, что же случилось в этот роковой вечер. В городе ввели план «Сирена». Весь личный состав ориентирован на поиски вооруженного преступника. Главным подозреваемым стал тренер по кудо.

«КП» постарается восстановить события. Масштабная пробка 26 августа сковала движение от Второй речки в направлении Некрасовской. Причин было две – сломавшийся посреди дороги джип рядом с «Постышева» и дорожные работы перед путепроводом. Видимо, у автомобилистов начали сдавать нервы.

Действия развернулись недалеко от кинотеатра «Иллюзион» и торгового центра «Максим». Водитель Toyota Crown, что-то не поделил с экипажем машины, следующей за ним. На видео попал момент начала конфликта. После словесной перепалки, в которую вмешалась девушка, все вернулись в свои авто и начали отъезжать – насколько это возможно в пробке. Однако перемирие было недолгим.

Как уверяют очевидцы, через несколько минут, авто снова остановились и парень в спортивной форме уже выскочил с ножом. Выбежали свидетели, которые пытались успокоить разъяренного автомобилиста.

– Они пытались забрать у него нож, но резким ударом вниз, он попал парню прямо в ногу. И у него не просто ножик маленький был, а там конкретный тесак. Это произошло у нас на глазах, – поделилась местная жительница.

Оказалось, что молодой человек, которого ранили – сотрудник ГИБДД. Полицейский был в штатском и, судя по всему, не на работе, просто пытался уладить конфликт. Однако обернулось все крайне неожиданно.

Пострадавшему полицейскому наложили жгут, после чего вызвали на место ЧП скорую помощь. Ранение оказалось очень серьезное. По имеющейся информации, у стража правопорядка задета артерия, он потерял много крови. Понадобилась срочная операция.

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. Фото: dpskontrol125rus

В нападавшем многие узнали Александра Сарнавского. Почему именитый тренер по кудо, призер и участник многих соревнований оказался замешан в таком вопиющем происшествии – выяснят специалисты. Как он скрылся, свидетели не поняли, в этот момент попросту началась суматоха.

Сразу после ЧП в городе ввели план «Сирена». На дорогах выставили кордоны. Весь личный состав ориентировали на поиски вооруженного нападавшего.

– Устанавливаются обстоятельства инцидента в районе проспекта 100-лет Владивостоку, в ходе которого 26-летнему мужчине были причинены телесные повреждения. Пострадавший является сотрудником дорожно-патрульной службы УМВД России по Владивостоку. У полицейского был выходной и он был в гражданской форме одежды. Пострадавший госпитализирован. В настоящее время личность нарушителя установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание. В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с Российским законодательством, – прокомментировала «Комсомолке» официальный представитель УМВД России по Приморскому краю.

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