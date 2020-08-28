Жесткое прикосновение тайфуна «Бави»: очень сильные дожди со шквалистым ветром в Приморье

Местами дожди в Приморье будут сопровождаться грозами, иногда со шквалистым усилением ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Главное метеорологическое ведомство Приморского края опубликовало уточнение штормового предупреждения на 28-29 августа в Приморье. Как и предполагалось ранее регион окажется под влиянием активного атмосферного фронта, связанного с тайфуном «Бави».

Не только в северных, центральных и восточных районах края, но и в западных и южных ожидаются сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее).

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах количество осадков может достичь 80-120 мм (70-100% месячной нормы). При этом дожди будут сопровождаться грозами, местами со шквалистым усилением ветра.

На большинстве рек края ожидается формирование дождевых паводков с общей высотой подъема уровня воды 0,8-2,0 м. В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках, паводки могут иметь быстроразвивающийся характер развития с затоплениями пониженных территорий речным и дождевым стоком.

Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. На отдельных участках рек уровни могут достичь неблагоприятных отметок.

Наиболее паводкоопасные районы: Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский, Чугуевский, Уссурийский, Михайловский, Октябрьский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский.

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