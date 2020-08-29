План «Перехват» сработал. Водитель «Паджеро», протаранивший толпу в Приморье, задержан и оправдывается

Водителя задержали. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Водитель «Мицубиси Паджеро» устроил жесткое ДТП, протаранив толпу людей в Хасанском районе, и скрылся. Мы уже рассказывали, как это произошло: вечером в районе 118 км автодороги Раздольное – Хасан произошло мелкое ДТП, на место прибыли сотрудники ГИБДД и начали оформлять аварию. В это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки несся автомобиль «Мицубиси Паджеро».

Не понятно, по какой причине, но водитель внедорожника влетел прямо в толпу людей – задел восемь человек, столкнулся с двумя автомобилями, после чего «Паджеро» опрокинулся и загорелся. В суматохе водитель внедорожника с места происшествия скрылся на попутной машине.

Небольшое ДТП превратилось в массовое. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое сотрудников ДПС, которые, как сообщается, повели себя в этой ситуации как герои и прикрыли собой граждан. Сейчас полицейские находятся на стационарном лечении с травмами различной степени тяжести. Шесть пострадавших, среди которых двое несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение.

- В районе был объявлен план «Перехват», а ориентировки с подозреваемым были переданы всем наружным нарядам. После чего, мужчине ничего не оставалось, кроме как признать свою вину и написать явку с повинной, - сообщили в полиции.

Внедорожник протаранил людей и машины, перевернулся и загорелся. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

Мужчину - 40-летнего жителя Хасанского района – задержали. Оказалось, он уже был судим за пьяную езду. Задержанный оправдывался, что покинул место ДТП, так как испугался и ему срочно требовалась медицинская помощь. Правда, ни в какое медицинское учреждение он так и не обратился.

Следком возбудил уголовное дело, по которому виновнику грозит до семи лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14